Από το Smithsonian στη Βαλτιμόρη: η Amy Sherald, η λογοκρισία και ένα ρεκόρ επισκεψιμότητας

Η Amy Sherald απέσυρε την έκθεσή της από το Smithsonian μετά τις ενστάσεις για το Trans Forming Liberty. Στη Βαλτιμόρη, το American Sublime έγινε η πιο επιτυχημένη έκθεση του μουσείου εδώ και 25 χρόνια.

Amy Sherald, «Trans Forming Liberty» (2024).
Η Amy Sherald απέσυρε το 2025 την έκθεσή της από τη National Portrait Gallery του Smithsonian, καταγγέλλοντας λογοκρισία γύρω από το έργο Trans Forming Liberty. Σήμερα, το Amy Sherald: American Sublime παρουσιάζεται στο Baltimore Museum of Art και έχει ήδη γίνει η πιο επιτυχημένη έκθεσή του από το 2000.

Η Amy Sherald απέσυρε πέρσι την προγραμματισμένη παρουσίαση του American Sublime στη National Portrait Gallery του Smithsonian, όταν προέκυψαν ενστάσεις για το έργο Trans Forming Liberty, το πορτρέτο της Arewà Basit ως το Άγαλμα της Ελευθερίας.Η καλλιτέχνις είπε ότι δεν μπορούσε να δεχτεί αλλαγές που, όπως υποστήριξε, θα μετέτρεπαν την ίδια την trans ορατότητα σε θέμα προς συζήτηση. Το Smithsonian απάντησε ότι δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει συμφωνία με την καλλιτέχνιδα.

Το Trans Forming Liberty της Amy Sherald, όπως παρουσιάζεται στην έκθεση.
Η Amy Sherald. Φωτογραφία: Harry McNally
Amy Sherald, «Breonna Taylor» (2020).Courtesy of the artist and Hauser & Wirth

Η έκθεση φιλοξενείται τώρα στο Baltimore Museum of Art έως τις 5 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με το Hyperallergic, είχε ήδη φτάσει τους 63.000 επισκέπτες ως τις 9 Φεβρουαρίου και το μουσείο εκτιμά ότι θα αγγίξει τις 75.000 μέχρι το κλείσιμό της, κάτι που την καθιστά τη δημοφιλέστερη έκθεσή του από το 2000.

Το American Sublime είχε ξεκινήσει από το SFMOMA το 2024 και πέρασε από το Whitney το 2025, πριν από την ακύρωση της στάσης του στην Ουάσινγκτον. Μετά τη Βαλτιμόρη, θα ολοκληρώσει την πορεία του στο High Museum της Ατλάντα. Η παρουσίασή του στο BMA έχει και τοπικό βάρος, καθώς η Sherald είναι απόφοιτη του Maryland Institute College of Art.

Η υπόθεση πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις επειδή συνέπεσε με την αυξημένη πίεση που δέχεται το Smithsonian στο σημερινό πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα σε θέματα φύλου, φυλής και εκπροσώπησης. Στη Βαλτιμόρη, πάντως, η ίδια έκθεση παρουσιάζεται χωρίς καμία αφαίρεση και με μεγάλη προσέλευση κοινού.

