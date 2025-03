Άντζι Στόουν: Σκοτώθηκε σε τροχαίο η υποψήφια για Grammy μουσικός της R&B

Η υποψήφια για Grammy μουσικός της R&B Άντζι Στόουν σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, σε ηλικία 63 ετών, σύμφωνα με την κόρη της.

«Η μαμά μου έφυγε», έγραψε η κόρη της, Νταϊάμοντ Στόουν, σε ανάρτησή της στο Facebook.

Η Στόουν τραυματίστηκε θανάσιμα όταν το βαν στο οποίο επέβαινε ανατράπηκε στην Αλαμπάμα νωρίς το Σάββατο, 1 Μαρτίου, μετά από μια συναυλία, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Η καλλιτέχνιδα, που ήταν πίσω από επιτυχίες όπως το No More Rain (In This Cloud) και το Wish I Didn't Miss You, ήταν υποψήφια για τρία βραβεία Grammy κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Η σταδιοδρομία της στη μουσική βιομηχανία ξεκίνησε τη δεκαετία του '70, όταν έγινε μέλος του γυναικείου χιπ-χοπ γκρουπ The Sequence.

Η κόρη της, η οποία είναι επίσης μουσικός και έχει το ψευδώνυμο Ladi Diamond, έγραψε στο Facebook ότι ήταν «μουδιασμένη». Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε ζητήσει προσευχές για την οικογένειά της και είπε ότι βρισκόταν στο δρόμο.

Εκπρόσωπος της καλλιτέχνιδας δήλωσε στο BBC ότι η οικογένειά της είχε ταξιδέψει στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα και σκόπευε να δώσει σύντομα περισσότερες πληροφορίες.

Ο Γκάι Τοντ Γουίλιαμς, ο οποίος έγινε γνωστός ως μέλος του πρωτοποριακού χιπ-χοπ γκρουπ Grandmaster Flash and the Furious Five με το προσωνύμιο Rahiem, ανέφερε ότι άλλοι εννέα επιβάτες βρίσκονταν στο βαν με τη Στόουν τη στιγμή του δυστυχήματος.

«Άφησε το ανεξίτηλο σημάδι της στη μουσική βιομηχανία αρχικά ως μέλος του θρυλικού ραπ γκρουπ Sequence», δήλωσε ο Γουίλιαμς. Πρόσθεσε ότι μόνο η Στόουν τραυματίστηκε θανάσιμα από το δυστύχημα.

Πέρα από τη μουσική της καριέρα, η Στόουν γνώρισε επίσης επιτυχία και ως ηθοποιός.

Έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο με έναν ρόλο στο «The Hot Chick», μια επιτυχία του 2002 με πρωταγωνιστές τους Ρομπ Σνάιντερ, Ρέιτσελ Άνταμς και Άνα Φάρις.

Έναν χρόνο αργότερα, πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία «The Fighting Temptations» πλάι στην Μπιγιονσέ και τον Κούμπα Γκούντινγκ Τζούνιορ.

Με πληροφορίες από BBC