Ανακοινώθηκε η επίσημη επιλογή των Καννών 2026 με Αλμοδόβαρ, Φαραντί και Παβλικόφσκι

Η φετινή ανακοίνωση του 79ου Φεστιβάλ Καννών δείχνει σαφή στροφή προς το διεθνές σινεμά δημιουργών, με 21 ταινίες στο διαγωνιστικό και αισθητά μικρότερη παρουσία αμερικανικών στούντιο. Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν ακόμη νέες ταινίες των Παβέλ Παβλικόφσκι, Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, Κριστιάν Μουνγκίου και Ίρα Σακς.

φωτογραφία: Getty images
Το 79ο Φεστιβάλ Καννών ανακοίνωσε σήμερα στο Παρίσι τη φετινή του επιλογή, με το διαγωνιστικό τμήμα να φέρνει ξανά στο προσκήνιο μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου.

Συνολικά 21 ταινίες θα διεκδικήσουν τον Χρυσό Φοίνικα στη διοργάνωση που θα γίνει από τις 12 έως τις 23 Μαΐου.

Ανάμεσα στις ταινίες που θα διαγωνιστούν φέτος στις Κάννες βρίσκονται το «Bitter Christmas» του Πέδρο Αλμοδόβαρ, το «Parallel Tales» του Ασγκάρ Φαραντί, το «Sheep in the Box» του Χιροκάζου Κορεέντα, το «Fatherland» του Παβέλ Παβλικόφσκι και το «All of a Sudden» του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι. Στο ίδιο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης νέες ταινίες των Κριστιάν Μουνγκίου, Λάζλο Νέμες, Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, Ροντρίγο Σορογκογιέν και Λούκας Ντοντ.

Η φετινή επιλογή έχει έντονο ευρωπαϊκό και ασιατικό αποτύπωμα, ενώ η παρουσία της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας είναι σαφώς πιο περιορισμένη σε σχέση με άλλες χρονιές. Η βασική αμερικανική συμμετοχή στο διαγωνιστικό είναι το «The Man I Love» του Ίρα Σακς, με τον Ράμι Μάλεκ, μια ταινία που εκτυλίσσεται στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’80, στην περίοδο της κρίσης του AIDS.

Ο γενικός αντιπρόσωπος του Φεστιβάλ Καννών, Τιερί Φρεμό, μιλά στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της επίσημης επιλογής του 79ου Διεθνούς Φεστιβάλ Καννών, στο Παρίσι, στις 9 Απριλίου 2026.

Ο Τιερί Φρεμό συνέδεσε αυτή τη μικρότερη παρουσία των στούντιο με τη σημερινή κατάσταση στο Χόλιγουντ, λέγοντας ότι η αμερικανική βιομηχανία περνά μεταβατική φάση και έχει λιγότερες ταινίες αυτού του τύπου έτοιμες να βγουν προς τα έξω. Έτσι, το φετινό line-up δίνει την αίσθηση μιας πιο καθαρής επιστροφής στον κινηματογράφο δημιουργού, χωρίς τη βαριά σκιά των μεγάλων στούντιο παραγωγών που είχαν δώσει άλλον τόνο στις Κάννες τα προηγούμενα χρόνια.

Από τις ταινίες που ήδη συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον, το «Fatherland» του Παβλικόφσκι περιστρέφεται γύρω από τον Τόμας Μαν, το «Fjord» του Μουνγκίου φέρνει μαζί τη Ρενάτε Ράινσβε και τον Σεμπάστιαν Σταν, ενώ το «Sheep in the Box» του Κορεέντα κινείται σε ένα κοντινό μέλλον και ακολουθεί ένα ζευγάρι που φέρνει στο σπίτι του ένα ανθρωποειδές παιδί. Ο Χαμαγκούτσι, από την άλλη, συμμετέχει με τη γαλλόφωνη ταινία «All of a Sudden», συνεχίζοντας τη διεθνή διεύρυνση του έργου του.

Ισχυρή είναι και η παρουσία της Ασίας συνολικά, ενώ πέντε από τις 21 ταινίες του διαγωνιστικού είναι σκηνοθετημένες από γυναίκες. Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής θα είναι ο Παρκ Τσαν-γουκ. Εκτός διαγωνισμού ξεχωρίζουν η επιστροφή του Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν με το «Her Private Hell», τα ντοκιμαντέρ του Στίβεν Σόντερμπεργκ για τον Τζον Λένον και του Ρον Χάουαρντ για τον Ρίτσαρντ Άβεδον, καθώς και το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Τζον Τραβόλτα στο τμήμα Cannes Première.

Το φεστιβάλ έχει διευκρινίσει ότι ως τώρα έχει ανακοινωθεί περίπου το 95% της επίσημης επιλογής, άρα δεν αποκλείονται και ορισμένες ακόμη προσθήκες τις επόμενες ημέρες.

Ένα νέο βιβλίο για τον Άλμπερτ Σπέερ φωτίζει πώς χτίστηκε ο μύθος του «καλού ναζί»

Το You Are the Führer’s Unrequited Love του Ζαν-Νοέλ Ορενγκό επιστρέφει στην περίπτωση του Άλμπερτ Σπέερ για να δείξει πώς ένας από τους πιο γνωστούς ανθρώπους του ναζιστικού καθεστώτος κατάφερε μετά τον πόλεμο να χτίσει τη μορφή του «μετανοημένου» ναζί
Τι βλέπει ένας φωτογράφος όταν κοιτάζει τόσο κοντά την εξουσία;

Με αφορμή το νέο του βιβλίο Index, ο Κρίστοφερ Άντερσον μιλά για τη δουλειά του από την Αϊτή και το Αφγανιστάν μέχρι τον Τραμπ και τον Τζέφρι Έπσταϊν, θυμίζοντας ότι η φωτογραφία δεν είναι μόνο θέμα πρόσβασης, αλλά και τρόπος να διαβάζεις τι κρύβεται πίσω από την εικόνα της ισχύος.
Ο Walter Pfeiffer και η τέχνη του να πιάνεις την ομορφιά τη στιγμή που περνά

Η Pinacoteca Agnelli στο Τορίνο παρουσιάζει στις 30 Απριλίου το «Walter Pfeiffer: In Good Company», μια μεγάλη αναδρομή σε έναν από τους πιο τρυφερούς και ερωτικά φορτισμένους φωτογράφους της ευρωπαϊκής εικόνας.
Τι δουλειά έχει ο Ποπάι σε μια γκαλερί της Νέας Υόρκης;

Η έκθεση «Martin Wong: Popeye», που ανοίγει στις 18 Απριλίου στη Νέα Υόρκη, ξαναφέρνει στο προσκήνιο μια από τις πιο παράξενες εμμονές του Αμερικανού ζωγράφου: τον Ποπάι όχι ως αθώα ποπ φιγούρα, αλλά ως σώμα, σύμβολο και queer φαντασίωση.
Γιατί ο Ματίς είναι ξανά παντού αυτή την άνοιξη

Από τη Νέα Υόρκη και το Σικάγο μέχρι το Παρίσι, ο Ματίς επιστρέφει φέτος την άνοιξη με μια ασυνήθιστη πυκνότητα εκθέσεων. Και μαζί τους επιστρέφει και το ερώτημα γιατί ο κόσμος ξαναγυρίζει τώρα σε έναν ζωγράφο της αρμονίας.
Μπορεί το OnlyFans να γίνει το νέο σωσίβιο της μόδας;

Μέσα στην πίεση που δέχονται οι ανεξάρτητες φίρμες και σε μια στιγμή που το σεξ επιστρέφει δυνατά στη μόδα, κάποιοι σχεδιαστές δοκιμάζουν το OnlyFans όχι μόνο ως εργαλείο πρόκλησης αλλά και ως νέο χώρο άμεσης επαφής με το κοινό.
ΡΩΜΗ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ

Οι επισκέπτες του Κολοσσαίου έχουν πλέον μια ευκαιρία να πάνε πίσω στην ιστορία, χάρη σε ένα έργο ανακαίνισης που έφερε στο φως αρκετές κολόνες της εισόδου, οι οποίες παρέμεναν θαμμένες για εκατοντάδες χρόνια
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ λέει ότι η ποπ δεν θα υπήρχε χωρίς την queer κοινότητα

Λίγο πριν από τη μεγάλη της εμφάνιση στο Coachella, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ μίλησε στον Μαρκ Τζέικομπς για τη ζωή πάνω και κάτω από τη σκηνή, για την εικόνα που χτίζει ως ποπ σταρ και για τον ρόλο της queer κοινότητας, λέγοντας καθαρά ότι χωρίς αυτήν «η ποπ μουσική δεν θα υπήρχε».
Ο Νέιθαν Λέιν θυμάται πόσο δύσκολο ήταν να είσαι γκέι στα 90s

Από το Κλουβί με τις Τρελές, μέχρι τον Γουίλι Λόμαν του Άρθουρ Μίλερ, ο Λέιν κοιτάζει πίσω σε μια καριέρα πέντε δεκαετιών χωρίς να χάνει το χιούμορ, την οξύτητα και τη σκοτεινή ειρωνεία που τον κάνουν πάντα αναγνωρίσιμο.
Ντόροθι και Χερμπ Βόγκελ: πώς ένα ζευγάρι δημοσίων υπαλλήλων έφτιαξε μία από τις σημαντικότερες συλλογές σύγχρονης τέχνης

Ζούσαν σε ένα μικρό διαμέρισμα στο Μανχάταν, αγόραζαν έργα κατευθείαν από τους καλλιτέχνες, στήριξαν ονόματα όπως ο Σολ ΛεΒίτ και ο Ντόναλντ Τζαντ πριν τους ανακαλύψει η αγορά και στο τέλος άφησαν τη συλλογή τους στο κοινό.
Η Ινές ντε λα Φρεσάνζ λέει κάτι που πολλές γυναίκες σκέφτονται για τα 60 σήμερα

Με αφορμή το νέο της βιβλίο, η Γαλλίδα σχεδιάστρια και πρώην μοντέλο μιλά για τη νέα εικόνα των 60, για τη φιλία, την ελευθερία, την επιθυμία και για μια ηλικία που δεν θέλει πια να παίζει τον ρόλο της «γιαγιάς με φιόγκο»
Ο Γκότφριντ Χέλνβαϊν φέρνει στη Μαδρίτη εικόνες που δύσκολα αντέχεις να κοιτάξεις

Ο Αυστριακός καλλιτέχνης, γνωστός για τις υπερρεαλιστικές και βαθιά ανήσυχες εικόνες του, επιστρέφει στην παιδική ηλικία, τη βία, τον φασισμό και τη σκοτεινή όψη της μαζικής κουλτούρας.
«Ακούστε, άνθρωποι!»: ο μυστικός ποιητής του Ιράν και η φωνή ενός πολιτισμού που απειλείται με αφανισμό από τον Τραμπ

Γνωστός έξω από το Ιράν πολύ λιγότερο από όσο του αναλογεί, ο Γιουσίτζ άνοιξε τον δρόμο για τη νεότερη ιρανική ποίηση και επηρέασε γενιές ποιητών που ακολούθησαν.
Ο Prince όπως δεν τον βλέπαμε συνήθως, μέσα από το λεύκωμα του στενού συνεργάτη του

Το βιβλίο φέρνει στο φως έναν Prince λιγότερο σκηνικό και πιο κοντινό: στο σπίτι, στο στούντιο, στη Μαρμπέγια, στο Paisley Park, σε στιγμές που μέχρι σήμερα έμεναν έξω από τη μεγάλη εικόνα του μύθου του
