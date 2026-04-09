Ανακοινώθηκε η επίσημη επιλογή των Καννών 2026 με Αλμοδόβαρ, Φαραντί και Παβλικόφσκι

Το 79ο Φεστιβάλ Καννών ανακοίνωσε σήμερα στο Παρίσι τη φετινή του επιλογή, με το διαγωνιστικό τμήμα να φέρνει ξανά στο προσκήνιο μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου.

Συνολικά 21 ταινίες θα διεκδικήσουν τον Χρυσό Φοίνικα στη διοργάνωση που θα γίνει από τις 12 έως τις 23 Μαΐου.

Ανάμεσα στις ταινίες που θα διαγωνιστούν φέτος στις Κάννες βρίσκονται το «Bitter Christmas» του Πέδρο Αλμοδόβαρ, το «Parallel Tales» του Ασγκάρ Φαραντί, το «Sheep in the Box» του Χιροκάζου Κορεέντα, το «Fatherland» του Παβέλ Παβλικόφσκι και το «All of a Sudden» του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι. Στο ίδιο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης νέες ταινίες των Κριστιάν Μουνγκίου, Λάζλο Νέμες, Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, Ροντρίγο Σορογκογιέν και Λούκας Ντοντ.

Η φετινή επιλογή έχει έντονο ευρωπαϊκό και ασιατικό αποτύπωμα, ενώ η παρουσία της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας είναι σαφώς πιο περιορισμένη σε σχέση με άλλες χρονιές. Η βασική αμερικανική συμμετοχή στο διαγωνιστικό είναι το «The Man I Love» του Ίρα Σακς, με τον Ράμι Μάλεκ, μια ταινία που εκτυλίσσεται στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’80, στην περίοδο της κρίσης του AIDS.

Ο γενικός αντιπρόσωπος του Φεστιβάλ Καννών, Τιερί Φρεμό, μιλά στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της επίσημης επιλογής του 79ου Διεθνούς Φεστιβάλ Καννών, στο Παρίσι, στις 9 Απριλίου 2026.

Ο Τιερί Φρεμό συνέδεσε αυτή τη μικρότερη παρουσία των στούντιο με τη σημερινή κατάσταση στο Χόλιγουντ, λέγοντας ότι η αμερικανική βιομηχανία περνά μεταβατική φάση και έχει λιγότερες ταινίες αυτού του τύπου έτοιμες να βγουν προς τα έξω. Έτσι, το φετινό line-up δίνει την αίσθηση μιας πιο καθαρής επιστροφής στον κινηματογράφο δημιουργού, χωρίς τη βαριά σκιά των μεγάλων στούντιο παραγωγών που είχαν δώσει άλλον τόνο στις Κάννες τα προηγούμενα χρόνια.

Από τις ταινίες που ήδη συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον, το «Fatherland» του Παβλικόφσκι περιστρέφεται γύρω από τον Τόμας Μαν, το «Fjord» του Μουνγκίου φέρνει μαζί τη Ρενάτε Ράινσβε και τον Σεμπάστιαν Σταν, ενώ το «Sheep in the Box» του Κορεέντα κινείται σε ένα κοντινό μέλλον και ακολουθεί ένα ζευγάρι που φέρνει στο σπίτι του ένα ανθρωποειδές παιδί. Ο Χαμαγκούτσι, από την άλλη, συμμετέχει με τη γαλλόφωνη ταινία «All of a Sudden», συνεχίζοντας τη διεθνή διεύρυνση του έργου του.

Ισχυρή είναι και η παρουσία της Ασίας συνολικά, ενώ πέντε από τις 21 ταινίες του διαγωνιστικού είναι σκηνοθετημένες από γυναίκες. Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής θα είναι ο Παρκ Τσαν-γουκ. Εκτός διαγωνισμού ξεχωρίζουν η επιστροφή του Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν με το «Her Private Hell», τα ντοκιμαντέρ του Στίβεν Σόντερμπεργκ για τον Τζον Λένον και του Ρον Χάουαρντ για τον Ρίτσαρντ Άβεδον, καθώς και το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Τζον Τραβόλτα στο τμήμα Cannes Première.

Το φεστιβάλ έχει διευκρινίσει ότι ως τώρα έχει ανακοινωθεί περίπου το 95% της επίσημης επιλογής, άρα δεν αποκλείονται και ορισμένες ακόμη προσθήκες τις επόμενες ημέρες.