30 πολιτιστικές εκδηλώσεις που έρχονται στην πόλη (9-22/4)

CLUBBING

aux: BCCO x VLCT

Οι BCCO και VLCT επιστρέφουν με ένα δυναμικό techno event όπου το Βερολίνο συναντά ξανά την Αθήνα. Οι Aerea (Live) και Mac Declos φέρνουν ένταση, συναίσθημα και τεχνική αρτιότητα. Μαζί με ATÉ, Cirkle και Salin δημιουργούν καθαρή τέκνo για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή club σκηνή.

11/4, 23:30, Aux Club, Αγίου Όρους 15, είσοδος: 21-76 ευρώ

Occult Practices vol.II

Σε έναν κόσμο που ισορροπεί ανάμεσα στο σκοτάδι και την ένταση, τα Occult Practices επιστρέφουν δυναμικά αυτό το Πάσχα. Με EBM και industrial ύφος, το Volume II υπόσχεται ωμή ενέργεια, σκοτεινό ρομαντισμό και ένα εκτεταμένο lineup που ανεβάζει τον πήχη ψηλότερα. Στα decks οι Blanda, Iliana V., Impure Secretion, No.Disc, Nohay, Secret b2b, Iliana V., Impure Secretion, No.Disc, Nohay, Secret b2b.

10/4, 22:30, Patission 65, Πατησίων 65, είσοδος: 8 ευρώ

Synergy Showcase Rave

Mε τους Roshi Kid, Blondie Pelany, Archangel Nero. Ένα event με περιορισμένα εισιτήρια, καταγραφή 360°, θετική ενέργεια και rave dress code. Μη χάσεις αυτήν τη μοναδική εμπειρία, γεμάτη μουσική και ενέργεια.

10/4, 23:30, Gazi View, Ίακχου 22, Γκάζι, είσοδος: 7-10 ευρώ

SMUT x Isabel Soto B2B AgainstMe x Justine Perry B2B Paula Koski

Δύο ονειρικά B2B κάτω από την ίδια στέγη. Στις 11 Απριλίου στο SMUT γιορτάζουμε τη δύναμη της συνεργασίας. Againstme B2B Isabel Soto και Paula Koski B2B Justine Perry ενώνουν τις δυνάμεις τους πίσω από τα decks. Βαριά grooves, δυναμικά ντραμς και ασταμάτητο φαν σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη για όλους.

11/4, 23:30, Smut Athens, Βατσαξή 4

Dave Seaman

Ένας από τους σημαντικότερους DJs και παραγωγούς της ηλεκτρονικής μουσικής με καριέρα 25+ χρόνων και παγκόσμια αναγνώριση, ο Dave Seaman αποτελεί έναν θρύλο της UK house και progressive σκηνής, με συνεργασίες κορυφής και εμβληματικές κυκλοφορίες που καθόρισαν την ιστορία της χορευτικής μουσικής.

11/4, 21:00, Bolivar Beach Bar, Ακτή Αλίμου, είσοδος: από 13 ευρώ

Exilium - KLOUD

Φωτ.: (caption only — no photo credit text present)

Το EXILIUM επιστρέφει με τον KLOUD δύο χρόνια μετά. Η μυστηριώδης φιγούρα της σκοτεινής ηλεκτρονικής σκηνής έρχεται στην Αθήνα για ένα καθηλωτικό A/V show σε έναν νέο χώρο. Η ενέργεια εξελίσσεται, το όραμα μεγαλώνει.

17/4, 23:30, Blast Athens, Ευμολπιδών 11, Γκάζι, είσοδος: 11 ευρώ

Velocity Arena with Cloudy - KUKO - Johannes Schuster

Το Velocity παρουσιάζει τους Cloudy, KUKO και Johannes Schuster. Εκρηκτική τέκνo με bouncy grooves, industrial ένταση και acid στοιχεία. Μαζί τους οι Até με Ataxia (Live & AV) και Salin. Από τα μεσάνυχτα έως την ανατολή, μια εμπειρία χωρίς όρια στο dancefloor.

18/4, 23:30, Universe Athens, λεωφ. Κηφισού 87, είσοδος: 40 ευρώ

NEPENTHE - SUNSETOWER

Το Nepenthe επιστρέφει στην Αθήνα με το πρώτο open-air sunset event της χρονιάς και στο rooftop του Πύργου Πειραιά παρουσιάζει το Sunsetower. Χρυσαφένιο φως, θέα στο λιμάνι και μουσική ενώνονται σε μια μοναδική εμπειρία ηλιοβασιλέματος.

18/4, 16:00, Πύργος Πειραιά, Ακτή Ποσειδώνος 2, Πειραιάς, είσοδος: 15 ευρώ

Somov x SMUT with Ignez x Inox Traxx x Wala

Το Somov κατεβαίνει στην Αθήνα. Οι Ignez, Inox Τraxx και Wala δημιουργούν ένα υπνωτικό τέκνο ταξίδι με βαριά beats, μεταλλικά στοιχεία και συναισθηματική ένταση. Τρεις καλλιτέχνες και μια trance εμπειρία χωρίς επιστροφή.

18/4, 23:30, Smut Athens, Βατσαξή 4

Prishtina Queer Festival - The Athens edition

Το Prishtina Queer Festival παρουσιάζει την αθηναϊκή του έκδοση σε συνεργασία με queer καλλιτέχνες της πόλης. Ένα ιδιαίτερο event για την αλβανική queer κοινότητα. Lineup: Rebiswan, Leo, Ayshel και Lyriach σε ένα gathering γεμάτο μουσική και ελεύθερη έκφραση.

18/4, 20:30, Plex, Κεραμεικός 28, είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά

KAOS LONDON x ASTRON

Ο Samuel Kerridge φέρνει το σκοτεινό του τέκνο σύμπαν συνδυάζοντας industrial, punk και noise. Μαζί του ο Choronzon με cinematic DJ sets που κινούνται ανάμεσα σε bass, dub και experimental ήχους. Μια έντονη εμπειρία πέρα από τα όρια της ηλεκτρονικής σκηνής με βαριά ενέργεια και ακραία ένταση.

18/4, 23:00, Astron Club, Kωνσταντινουπόλεως, 121, είσοδος: 17 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Ο αφρός των ημερών

Φωτ.: Θέμης Παναταζόπουλος

Το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μπορίς Βιάν είναι ένα από τα σημαντικότερα και πιο ποιητικά έργα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Στην επέτειο των 80 χρόνων από τη συγγραφή του, η Μαριτίνα Πάσσαρη και η ομάδα Bloom το ανεβάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα με μια ομάδα ταλαντούχων ηθοποιών.

14/4-2/6, Studio Μαυρομιχάλη, Μαυρομιχάλη 134, Εξάρχεια, Δευτ.-Τρ. 21:15, είσοδος: 7-15 ευρώ

Το μεγάλο φαγοπότι

Φωτ.: Carsten Klein

Το εμβληματικό La Grande Bouffe (1973) του Μάρκο Φερέρι, μία από τις πιο τολμηρές και αμφιλεγόμενες ταινίες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, μεταφέρεται στη σκηνή μέσα από μια ελεύθερη, σύγχρονη θεατρική διασκευή. Το έργο επιχειρεί να ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τη λαιμαργία, την υπερκατανάλωση, τον μηδενισμό και τη βουβή κατάρρευση του δυτικού πολιτισμού, ζητήματα που σήμερα επιστρέφουν επιτακτικά.

15/4-24/5, θέατρο Συγγρού 33, λεωφ. Συγγρού 33, Τετ.-Σάβ. 21:00, είσοδος: από 12 ευρώ

Η χρονιά χωρίς καλοκαίρι

Φωτ.: Ελίνα Γιουνανλή

To νέο έργο του Γιάννη Καλαβριανού μάς μεταφέρει με μοναδικό τρόπο 210 χρόνια πριν, σε ένα πολύ ιδιαίτερο καλοκαίρι. Με έμπνευση από πραγματικά γεγονότα και ιστορικά πρόσωπα, σκηνοθετεί μία ομάδα νέων ηθοποιών και μεταμορφώνει τον χώρο του φουαγέ σε αστικό σαλόνι στη λίμνη της Γενεύης, όπου μέσα από το σκοτάδι γεννιούνται οι πιο τρομακτικές ιστορίες που στιγμάτισαν την ανθρώπινη διανόηση.

15/4-15/5, Ολυμπία, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, Ακαδημίας 59-61, Τετ.-Παρ. 21:00, είσοδος: 15 ευρώ

ΝΤΑΡFΣΤΕΛΕΡ

Φωτ.: Γιάννης Πουλημένος

Μια σκηνική σύνθεση βασισμένη στη νουβέλα του Walter M. Miller Jr. Σε ένα μέλλον όπου οι ηθοποιοί έχουν αντικατασταθεί από αλάνθαστες παρουσίες τεχνητής νοημοσύνης, ένας παλιός ερμηνευτής αρνείται να σιωπήσει. Επιμένει να διεκδικεί τη σκηνή ως φορέας μιας βαθιάς ανάγκης να εκτίθεται, να πράττει, να υπάρχει μπροστά σε άλλους.

15/4-2/5, 21:00, Ρεκτιφιέ, λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 119, είσοδος: 8-15 ευρώ

Μόλις κοιμηθεί το κύμα

Φωτ.: Χρήστος Καρράς

Πέντε γυναίκες αφηγούνται την ιστορία της κυρα-Φροσύνης και των δεκαεπτά δολοφονημένων γυναικών στη Λίμνη των Ιωαννίνων. Τέσσερις γυναίκες, μόνο με τις φωνές τους, τραγουδούν ηπειρώτικα τραγούδια, ενώ μια ερμηνεύτρια αναλαμβάνει τον ρόλο της Ευφροσύνης, εξιστορώντας μας τη ζωή που δεν έζησε, τα όνειρα και τα βιώματά της.

16/4-15/5, θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168, Πέμ.-Παρ. 21:00, είσοδος: 15-17 ευρώ

Κουκλίτσα

Φωτ.: Ανδρέας Σιμόπουλος

Μια παράσταση βασισμένη στο «Κουκλόσπιτο» του Ίψεν, σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουργιά. Μια επίσκεψη –σχεδόν μεταφυσική– στο εσωτερικό ενός από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας. Επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας, το έργο του σπουδαίου Νορβηγού θεατρικού συγγραφέα καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες σε όλο τον κόσμο.

16/4-24/5, Εθνικό Θέατρο, Αγ. Κων/νου 22-24, Τετ., Κυρ. 19:00, Πέμ.-Σάβ. 20:30, είσοδος: 5-17 ευρώ

Αρχιμάστορας Σόλνες

Ένα από τα πιο διεισδυτικά έργα της ώριμης δραματουργίας του μεγάλου Νορβηγού συγγραφέα Ερρίκου Ίψεν ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη, στην πρώτη του συνεργασία με το ιστορικό Θέατρο Τέχνης, με πρωτότυπη μουσική του Στάμου Σέμση. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει ο Θόδωρος Γράμψας και την Αλίνε Σόλνες η Κάτια Δανδουλάκη, η οποία επιστρέφει μετά από χρόνια στο Θέατρο Τέχνης, από όπου ξεκίνησε.

16/4-5/5, Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν (Υπόγειο), Πεσμαζόγλου 5, Πέμ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 19:00, είσοδος: από 13 ευρώ

Ο ουρανός κατακόκκινος

Η Ρούλα Πατεράκη αναμετριέται και πάλι με το έργο της Λούλας Αναγνωστάκη. Η ηρωίδα του έργου, Σοφία Αποστόλου, αστικής καταγωγής, καθηγήτρια γαλλικών, πέφτει στο αλκοόλ. Μένοντας χωρίς δουλειά, στο περιθώριο, αναμοχλεύει το παρελθόν της φέρνοντας στην επιφάνεια αναμνήσεις μιας ζωής που μοιράστηκε ανάμεσα σε δύο άνδρες, σε δύο σχέσεις που την καθόρισαν ως γυναίκα και ως μητέρα: με τον ιδανικό εραστή σύζυγο που έχει πλέον πεθάνει και με τον παραβατικό γιο.

18/4-31/5, θέατρο Ψυρρή, Σαχτούρη 4 & Σαρρή, Πέμ.-Κυρ. 21:00, είσοδος: 18 ευρώ

Τρεις αδελφές (θα έρθουν καλύτερες μέρες)

Φωτ.: Αναστασία Γιαννάκη

Μια σύγχρονη ελληνική μεταγραφή του ομώνυμου θεατρικού έργου του Άντον Τσέχοφ που φωτίζει με καυστικό χιούμορ και ευαισθησία τις ρωγμές της ελληνικής οικογένειας. Με αφορμή ένα κληρονομικό ζήτημα, αναδύονται ερωτήματα γύρω από τη μνήμη, την απώλεια και τον αποχωρισμό του πρώτου σπιτιού. Τι σημαίνει οικογένεια; Πώς διαχειριζόμαστε τα ανεκπλήρωτα όνειρα; Και ποια είναι η «Μόσχα» που συνεχίζουμε να αναζητούμε σήμερα;

20/4-26/5, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Αθήνα, Δευτ.-Τρ. 21:00, είσοδος: 10-14 ευρώ

Η αλήθεια είναι

Τοποθετημένο σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, το νεοελληνικό έργο του Δημήτρη Δημητριάδη τολμά να αποκαλύψει πόσο σκοτεινή μπορεί να είναι η αλήθεια μας, πόσο μαύρη μπορεί να είναι η ψυχή μας, πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η καθημερινότητα μας όταν κλείσει η πόρτα του σπιτιού μας.

20/4-26/5, Θέατρο 104, Eυμολπιδών 41 (μετρό Κεραμεικός), Γκάζι, Δευτ.-Τρ. 21:00, είσοδος: 10-16 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Ο κήπος των επίγειων απολαύσεων

Φωτ.: Γιώργος Μπακάλης

H νέα δημιουργία του χορογράφου Σπύρου Κουβαρά και της ελληνογαλλικής ομάδας σύγχρονου χορού Synthesis 748 Dance Co. αντλεί έμπνευση από τον ομώνυμο εμβληματικό πίνακα του Ολλανδού ζωγράφου Ιερώνυμου Μπος. Ο χορογράφος διερευνά τις έννοιες της τέρψης, της επιθυμίας και της εγγύτητας, προτάσσοντας την ιδέα ότι οι απολαύσεις δεν αποτελούν εκτροπή ή αμαρτία, αλλά μια φυσική πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης.

16-21/4, 20:30, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου & Βασ. Γεωργίου, Πειραιάς, είσοδος: 12-15 ευρώ

ΟΠΕΡΑ

Η λέξη

Ο Τζορντάνο Μπρούνο (1548-1600) καταδικάστηκε ως αιρετικός σε θάνατο στην πυρά από την Ιερά Εξέταση για τις επιστημονικές του θεωρίες. Μέσα στο κελί του αναπολεί τη ζωή του. Η ζωή, οι ιδέες και το μαρτύριο του Ιταλού φιλοσόφου ζωντανεύουν μέσα από τη νέα παραγωγή όπερας «Η λέξη», σε μουσική του διακεκριμένου συνθέτη και μαέστρου Άλκη Μπαλτά, λιμπρέτο της Ελένης Ζαφειρίου και σκηνοθεσία της Αγγέλας-Κλεοπάτρας Σαρόγλου.

18/4-19/4, 20:30, Εθνική Λυρική Σκηνή - ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, είσοδος: 10-20 ευρώ

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Νέγρος του Μοριά

Ο Νέγρος του Μοριά, γνωστός και ως Black Morris, είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς Έλληνες ράπερ που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια, τόσο χάρη στο απαράμιλλο flow του όσο και χάρη στο εξαιρετικό stage performance του. Πρωτοσυστήθηκε στο κοινό μέσα από τη συνεργασία του με τον Τάκι Τσαν στα tracks «Είμαι απλός» και «Πώς το χάρηκα» το 2010 και έκτοτε έχει εντυπωσιάσει με τις solo κυκλοφορίες και με τις συνεργασίες του.

18/4, 19:00, Floyd, Πειραιώς 117, είσοδος: από 17 ευρώ

Godspeed You! Black Emperor

Η επιδραστική κολεκτίβα από τον Καναδά υπόσχεται μια βραδιά καθαρής έντασης.

Η επιδραστική κολεκτίβα από τον Καναδά υπόσχεται μια βραδιά καθαρής έντασης και συναισθηματικής κορύφωσης, όπου κάθε ήχος και κάθε σιωπή γίνεται μέρος μιας υπερβατικής καθηλωτικής μουσικής εμπειρίας. Το ελληνικό κοινό έχει αγκαλιάσει τους Godspeed You! Black Emperor από τα πρώτα τους βήματα, αναγνωρίζοντας το μεγαλείο τους, τόσο δισκογραφικά όσο και επί σκηνής.

16/4, 21:00, Floyd, Πειραιώς 117, είσοδος: 42 ευρώ

Freddie Gibbs

Φωτ.: Nick Walker

Ο Freddie Gibbs αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές φωνές στο σύγχρονο χιπ χοπ. Με την ικανότητά του να αφηγείται δυνατές και ρεαλιστικές ιστορίες πάνω σε σόουλ και τζαζ επιρροές απέσπασε ευρεία αναγνώριση, ιδιαίτερα μέσω των συνεργασιών του με τον Madlib στα άλμπουμ «Piñata» και «Bandana». Ένας ζωντανός θρύλος, για πρώτη φορά στην Αθήνα.

17/4, 20:30, Universe, λεωφ. Κηφισού 87, είσοδος: 45 ευρώ

A Place to Bury Strangers

Φωτ.: Ebru Yildiz

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο Oliver Ackermann και η παρέα του έχουν μετατρέψει τον ήχο του χάους σε τέχνη. Ο ήχος τους, ένας συνδυασμός post-punk, noise και industrial, παραμένει εδώ και χρόνια πιστός στις αρχές του, ωμός, ανελέητος και απόλυτα απελευθερωτικός για όσους δεν διστάσουν να μπουν στον στρόβιλο του αμερικανικού σχήματος.

18/4, 21:00, Gazarte, Βουτάδων 32-34, είσοδος: 28 ευρώ

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Κόμμα

Φωτ.: Νίκος Παρασκευόπουλος

Μια σωματική περφόρμανς που αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας από τη γέννηση έως τον θάνατο, εξερευνώντας τη σχέση εξάρτησης από τη μητέρα και τον αγώνα για αυτοπροσδιορισμό. Μέσα από διαδοχικά στάδια ζωής η ηρωίδα αναζητά τη δική της ταυτότητα, παλεύοντας ανάμεσα στην ανάγκη για αγάπη και την ανάγκη για ελευθερία. Σε σύλληψη και σκηνοθεσία της Ευγενίας Μπρακουμάτσου.

22/4-27/5, θέατρο Αλκμήνη, Αλκμήνης 8, Κεραμεικός, Τετ. 21:30, είσοδος: 12-14 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Forbidden Music

Ένα πάρτι που ενώνει διαφορετικά μουσικά είδη και ανθρώπους, δημιουργώντας μια εμπειρία πέρα από διαφορές και προκαταλήψεις. Με ρίζες στα Βαλκάνια, φέρνει τον ιδιαίτερο συνδυασμό ήχων, εντάσεων και κοινής ενέργειας στο dancefloor, καλώντας όλους να γίνουν ένα μέσα από τη μουσική και τον ρυθμό.

17/4, 23:00, Romantso, Αναξαγόρα 5-7, Ομόνοια, είσοδος: 10-15 ευρώ

Stop the press - 20 Years Cantina Social

Ένα από τα πιο αγαπημένα μπαρ της πόλης γιορτάζει τα 20 χρόνια λειτουργίας του με ένα εβδομαδιαίο πάρτι με μερικούς από τους πιο χοτ DJs της Αθήνας που έχουν περάσει από τα decks του.

20-26/4, 17:00, Cantina Social, Λεωκορίου 6, Ψυρρή

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ο κόσμος της πρωτοπορίας: Η Συλλογή Κωστάκη

To διαμέρισμα του Γιώργου Κωστάκη, 1970.

Η νέα έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη επανεξετάζει τη Συλλογή Κωστάκη μέσα από το πρίσμα της σχέσης ανθρώπου και περιβάλλοντος, μια θεματική που στη Ρωσία των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα αποτέλεσε κρίσιμο πεδίο καλλιτεχνικής έρευνας. Οι τρεις θεματικές της έκθεσης, πόλη, φύση και σύμπαν, εξετάζουν τη σχέση του ανθρώπου με τον κατασκευασμένο (Πόλη), τον οργανικό (Φύση) και τον ανεξερεύνητο χώρο (Σύμπαν), φωτίζοντας τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις της ρωσικής πρωτοπορίας ανάμεσα στο πείραμα, την τεχνολογική πρόοδο και την ουτοπία.

15/4-27/9, Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Βασιλέως Κωνσταντίνου 50, Πέμ.-Κυρ. 10:00-18:00, Τετ. 12:00-20:00