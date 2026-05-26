Καιρός: Θα επηρεάσει ο θερμικός θόλος την Ελλάδα; Ο Κολυδάς εξηγεί

Η Ευρώπη ιδρώνει καθώς ο θερμικός θόλος προκαλεί θερμοκρασίες ρεκόρ τον Μάιο, έγραψε χθες το Politico, με πολλούς να αναρωτιούνται αν αυτό το φαινόμενο θα επηρεάσει και την Ελλάδα.

Από τη Βρετανία ως την Ιταλία, ένα μέρος της δυτικής Ευρώπης ετοιμάζεται να ζήσει σήμερα μία ακόμη ημέρα καύσωνα για τον μήνα Μάιο.

Έκθεση που δημοσιεύθηκε στα τέλη Απριλίου από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus (C3S) και τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO) ανέφερε ότι από τη δεκαετία του 1980 «η Ευρώπη θερμαίνεται δύο φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο» και ότι «τα κύματα καύσωνα γίνονται πιο συχνά και σοβαρά» τουλάχιστον στο 95% της ευρωπαϊκής επικράτειας.

Τι είναι ο θερμικός θόλος που «χτυπά» από τώρα την Ευρώπη

Η χθεσινή ημέρα ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ τον Μάιο στη Γαλλία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας Météo-France.

Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στη ροή θερμού αέρα από τη Βόρεια Αφρική, ο οποίος παγιδεύεται υπό την υψηλή πίεση ενός ισχυρού αντικυκλώνα. Σύμφωνα με επιστήμονες, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως τους καύσωνες, τις ξηρασίες και τις πλημμύρες, εντονότερα.

Λόγω αυτού του «θερμικού θόλου» ο υδράργυρος ανέβηκε για πρώτη φορά ως τους 34,8° Κελσίου χθες στο Κιου Γκάρντεν, έναν βοτανικό κήπο νοτιοδυτικά του Λονδίνου. Η θερμοκρασία ξεπέρασε κατά 2° Κελσίου το προηγούμενο ρεκόρ για τον Μάιο που είχε καταγραφεί το 1944, την ώρα που οι κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες είναι 17 με 18° Κελσίου.

Θα επηρεάσει ο θερμικός θόλος την Ελλάδα;

Σχετικά με τον αν θα επηρεάσει ο θερμικός θόλος την Ελλάδα, ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί πως θα υπάρχει ζέστη στη χώρα μας αλλά όχι «θόλος θερμότητας» όπως στη βορειοδυτική Ευρώπη.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«ΖΕΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ , ΑΛΛΑ ΟΧΙ "ΘΟΛΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ" ΤΥΠΟΥ ΒΔ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Ελλάδα φαίνεται να περνά σταδιακά σε θερμότερη περίοδο, κυρίως από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με τη θερμοκρασία να κινείται πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Ωστόσο, τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν προς το παρόν ακραίο επεισόδιο τύπου Βορειοδυτικής Ευρώπης.

Η χώρα μας δεν βρίσκεται στο κέντρο ενός ισχυρού και επίμονου αντικυκλωνικού «θόλου θερμότητας», αλλά περισσότερο στα όρια της θερμής ζώνης. Επομένως, μιλάμε για ζέστη, πιθανόν αισθητή σε αρκετές περιοχές, αλλά όχι για συνθήκες ανάλογες με εκείνες που προκάλεσαν τα ρεκόρ θερμοκρασίας σε Αγγλία, Γαλλία και Ιβηρική».