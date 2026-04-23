20 χρόνια Spotify: Αυτά είναι τα πιο δημοφιλή τραγούδια, άλμπουμ και καλλιτέχνες όλων των εποχών

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2006 στη Σουηδία, δημοσίευσε και τη λίστα με τα πιο δημοφιλή podcasts στην ιστορία της πλατφόρμας

Η Taylor Swift αναδείχθηκε η πιο δημοφιλής καλλιτέχνιδα όλων των εποχών στο Spotify, σύμφωνα με την πρώτη σχετική λίστα που δημοσίευσε η Spotify, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών λειτουργίας της.

Στη δεύτερη θέση της λίστας των καλλιτεχνών που έχουν συγκεντρώσει τα περισσότερα streams βρίσκεται ο Bad Bunny, ο οποίος το 2025 είχε αναδειχθεί ο πιο δημοφιλής καλλιτέχνης της χρονιάς, εκτοπίζοντας τη Swift. Οι δύο καλλιτέχνες εναλλάσσονται τα τελευταία χρόνια στην κορυφή των streaming charts.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Drake, ενώ ακολουθούν οι The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem και Kanye West. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης οι Travis Scott, BTS, Post Malone, Bruno Mars, J Balvin, Rihanna, Coldplay, Kendrick Lamar, Future και Juice WRLD.

Η εταιρεία δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη μεθοδολογία συλλογής των δεδομένων της.

Παράλληλα, παρουσίασε και τις λίστες με τα άλμπουμ και τα τραγούδια με τα περισσότερα streams όλων των εποχών. Η κυριαρχία του streaming στη μουσική βιομηχανία είναι πλέον καθολική, καθώς αντιστοιχεί στο 82% των εσόδων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη Recording Industry Association of America.

Η Spotify δημοσίευσε επίσης αντίστοιχη λίστα για τα podcasts, με το «The Joe Rogan Experience» να βρίσκεται στην κορυφή.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2006 στη Σουηδία, παραμένει η μεγαλύτερη πλατφόρμα παγκοσμίως, με περίπου 751 εκατ. χρήστες και 290 εκατ. συνδρομητές σε περισσότερες από 180 αγορές.

Τα άλμπουμ με τα περισσότερα streams στο Spotify

  1. Bad Bunny – «Un Verano Sin Ti»
  2. The Weeknd – «Starboy»
  3. Ed Sheeran – «÷ (Deluxe)»
  4. Olivia Rodrigo – «SOUR»
  5. The Weeknd – «After Hours»
  6. SZA – «SOS»
  7. Post Malone – «Hollywood’s Bleeding»
  8. Taylor Swift – «Lover»
  9. Arctic Monkeys – «AM»
  10. Billie Eilish – «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»
  11. Dua Lipa – «Future Nostalgia»
  12. Post Malone – «Beerbongs & Bentleys»
  13. XXXTENTACION – «?»
  14. Karol G – «Mañana Será Bonito (Bichota Season)»
  15. Bad Bunny – «YHLQMDLG»
  16. Bruno Mars – «Doo-Wops & Hooligans»
  17. Drake – «Views»
  18. Taylor Swift – «Midnights»
  19. Drake – «Scorpion»
  20. The Weeknd – «Beauty Behind The Madness»
Τα τραγούδια με τα περισσότερα streams στο Spotify

  1. The Weeknd – «Blinding Lights»
  2. Ed Sheeran – «Shape of You»
  3. The Neighbourhood – «Sweater Weather»
  4. The Weeknd ft. Daft Punk – «Starboy»
  5. Harry Styles – «As It Was»
  6. Lewis Capaldi – «Someone You Loved»
  7. Post Malone & Swae Lee – «Sunflower — Spider-Man: Into the Spider-Verse»
  8. Drake ft. Wizkid & Kyla – «One Dance»
  9. Ed Sheeran – «Perfect»
  10. The Kid LAROI & Justin Bieber – «Stay»
  11. Imagine Dragons – «Believer»
  12. Arctic Monkeys – «I Wanna Be Yours»
  13. Glass Animals – «Heat Waves»
  14. Billie Eilish & Khalid – «Lovely»
  15. Coldplay – «Yellow»
  16. Lord Huron – «The Night We Met»
  17. The Chainsmokers ft. Halsey – «Closer»
  18. Billie Eilish – «Birds of a Feather»
  19. Vance Joy – «Riptide»
  20. Lady Gaga & Bruno Mars – «Die With A Smile»
Τα podcasts με τα περισσότερα streams στο Spotify

  1. The Joe Rogan Experience
  2.  Gemischtes Hack
  3. Crime Junkie
  4.  Armchair Expert with Dax Shepard
  5. Last Podcast On The Left
  6.  The Daily
  7.  Fest & Flauschig
  8.  Morbid
  9.  My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark
  10.  Relatos de la Noche
  11.  Call Her Daddy
  12. Não Inviabilize
  13.  Pardon My Take
  14. Distractible
  15.  La Cotorrisa
  16. Dateline NBC
  17. Mordlust
  18.  Baywatch Berlin
  19. Hobbylos
  20. Killer Stories with Harvey Guillén
