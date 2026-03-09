Η Bjork για το Spotify: «Είναι ίσως το χειρότερο πράγμα που έχει συμβεί στους μουσικούς»

Η Bjork είχε μιλήσει ανοιχτά για το Spotify, αποκαλώντας το "ίσως το χειρότερο πράγμα που έχει συμβεί στους μουσικούς" και συνδέοντας την άνοδο του streaming με τον τρόπο που δουλεύουν, αμείβονται και επιβιώνουν σήμερα οι καλλιτέχνες.

Σε συνέντευξή της στη σουηδική Dagens Nyheter, με αφορμή την προβολή της ταινίας συναυλίας Cornucopia, η Ισλανδή δημιουργός είπε ότι αισθάνεται τυχερή επειδή δεν χρειάζεται πια να στηρίζεται οικονομικά στις περιοδείες, κάτι που, όπως παρατήρησε, συμβαίνει όλο και συχνότερα στους νεότερους μουσικούς.

"Υπό αυτή την έννοια, το Spotify είναι ίσως το χειρότερο πράγμα που συνέβη στους μουσικούς", είπε, προσθέτοντας ότι η κουλτούρα του streaming έχει αλλάξει "μια ολόκληρη κοινωνία και μια ολόκληρη γενιά καλλιτεχνών".

Φωτογραφία: Alasdair McLellan

Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Bjork τα έβαζε με την πλατφόρμα. Το 2015 είχε αρνηθεί να ανεβάσει αμέσως το Vulnicura στο Spotify, λέγοντας ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά και θέμα σεβασμού προς τον χρόνο και τη δουλειά που απαιτεί ένας δίσκος.

Η τοποθέτησή της επιστρέφει σε μια στιγμή που η συζήτηση για το streaming και τις αμοιβές των μουσικών παραμένει ανοιχτή, παρότι το Spotify υπερασπίζεται σταθερά το μοντέλο του και τα ποσά που καταβάλλει στη μουσική βιομηχανία. Ισως γι' αυτό η φράση της Bjork δεν ακούγεται σαν μια παλιά μουσική ατάκα, αλλά σαν κάτι που συνεχίζει να γρατζουνά το ίδιο νεύρο: την απόσταση ανάμεσα στη μουσική που ακούμε παντού και στους ανθρώπους που προσπαθούν ακόμη να ζήσουν απ' αυτήν.

