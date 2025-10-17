Spotify: Συνεργάζεται με τις μεγάλες δισκογραφικές για την «ηθική» χρήση της AI στη μουσική

Η Spotify ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις τρεις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες στον κόσμο, τις Sony Music, Universal Music και Warner Music, με στόχο να αναπτύξει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) «με υπευθυνότητα».

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι θέλει να δημιουργήσει εφαρμογές που «θα βάζουν τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς στο επίκεντρο» και θα σέβονται τα πνευματικά τους δικαιώματα. Όπως δήλωσε ο συμπρόεδρος της Spotify, Άλεξ Νόρστρεμ, «η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί τους καλλιτέχνες, όχι το αντίστροφο».

Στο σχέδιο συμμετέχουν επίσης η Merlin, που εκπροσωπεί ανεξάρτητες δισκογραφικές, και η ψηφιακή εταιρεία Believe. Αν και δεν έχει γίνει σαφές πώς θα λειτουργούν τα νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, η Spotify ανακοίνωσε ότι «έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες δοκιμές».

Δικαίωμα επιλογής και αποζημίωση

Η πλατφόρμα αναγνωρίζει ότι «υπάρχει ένα ευρύ φάσμα απόψεων» γύρω από τη χρήση της generative AI στη μουσική και σκοπεύει να επιτρέψει στους καλλιτέχνες να επιλέγουν αν θέλουν να συμμετέχουν ή όχι.

Η Spotify δεσμεύεται ότι οι δημιουργοί, οι στιχουργοί και οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων θα αποζημιώνονται «με διαφανείς και προκαθορισμένες συμφωνίες» και όχι «ζητώντας συγγνώμη εκ των υστέρων».

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο που αρκετοί διάσημοι μουσικοί, όπως η Ντούα Λίπα, ο Έλτον Τζον και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ μεταξύ άλλων, έχουν καταγγείλει εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης επειδή εκπαιδεύουν τα συστήματά τους πάνω σε μουσικά έργα χωρίς να ζητήσουν άδεια ή να προσφέρουν οικονομική αποζημίωση.

Παρά τις δεσμεύσεις της Spotify, αρκετοί εκπρόσωποι καλλιτεχνών εκφράζουν έντονη ανησυχία. Η εταιρεία διαχείρισης MidCitizen Entertainment χαρακτήρισε την AI «πρόβλημα για το δημιουργικό οικοσύστημα», σημειώνοντας ότι τα τραγούδια που παράγονται με τεχνητή νοημοσύνη «μειώνουν το ήδη περιορισμένο μερίδιο εσόδων των καλλιτεχνών από τα streaming».

«Ένα βήμα προς μια πιο ηθική τεχνητή νοημοσύνη»

Άλλοι, ωστόσο, χαιρέτισαν την ανακοίνωση. Ο Έντ Νιούτον-Ρεξ, ιδρυτής του οργανισμού Fairly Trained, δήλωσε ότι «η κίνηση της Spotify δείχνει πως υπάρχει κι ένας άλλος δρόμος. μια AI που βασίζεται στη συγκατάθεση και την αμοιβή των δημιουργών».

«Ο διάβολος, φυσικά, κρύβεται στις λεπτομέρειες», πρόσθεσε, «αλλά πρόκειται για ένα βήμα προς μια πιο ηθική βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που είναι απολύτως αναγκαίο».

Η πλατφόρμα επιμένει ότι δεν δημιουργεί η ίδια μουσική, αν και χρησιμοποιεί ήδη τεχνητή νοημοσύνη για προσωποποιημένες λίστες, όπως το «Daylist» και τον «AI DJ». Παράλληλα, φιλοξενεί μουσική που έχει δημιουργηθεί με AI, αλλά έχει αρχίσει να διαγράφει τραγούδια που χρησιμοποιούν φωνητικά πραγματικών καλλιτεχνών χωρίς άδεια, όπως ένα viral τραγούδι του 2023 που «μιμούσε» τον Drake και τον The Weeknd.

Η Spotify επισημαίνει ότι η τεχνολογία είναι ήδη ενσωματωμένη σε στάδια παραγωγής όπως το autotune, το mixing και το mastering, ενώ υπενθυμίζει ότι ακόμα και οι Beatles χρησιμοποίησαν AI για να καθαρίσουν τη φωνή του Τζον Λένον στο τραγούδι «Now and Then».

Με πληροφορίες από BBC