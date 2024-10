Χώρισαν μετά από τρία χρόνια Zoe Kravitz και Channing Tatum

Η Zoe Kravitz και ο Channing Tatum χώρισαν μετά από τρία χρόνια σχέσης, σύμφωνα με το «People».

Την είδηση έκανε γνωστή το περιοδικό, επικαλούμενο άτομα από το στενό περιβάλλον του Channing Tatum και της Zoe Kravitz, που επιβεβαίωσαν τον χωρισμό του ζευγαριού. Η είδηση κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, ωστόσο μέχρι στιγμής κανείς από τους δύο δε έχει προβεί σε κάποια δήλωση.

Το «People» εκτός από την είδηση του χωρισμού, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το λόγο που αποφάσισαν να πάρουν χωριστούς δρόμους. Μάλιστα αίσθηση προκαλεί πως ο ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε μιλήσει με πολύ τρυφερά λόγια για τη Zoe Kravitz.

Υπενθυμίζεται πως το φθινόπωρο του 2023 η Zoe Kravitz είχε πυροδοτήσει τις φήμες περί αρραβώνων, καθώς στο Halloween πάρτι της Kendall Jenner, φορούσε ένα δαχτυλίδι που έμοιαζε με αρραβώνων.

Εκείνη την περίοδο, πηγές είχαν επιβεβαιώσει στα αμερικανικά ειδησεογραφικά πρακτορεία ότι όχι μόνο αρραβωνιάστηκαν, αλλά και πως ήταν έτοιμοι να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Channing Tatum Shares Post About Costarring with Zoë Kravitz Hours Before Their Split Becomes Public https://t.co/orL7MEIkZn