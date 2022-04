Φον ντερ Λάιεν: Βουλγαρία και Πολωνία θα πάρουν φυσικό αέριο από τις γειτονικές τους χώρες στην ΕΕ

Φυσικό αέριο από γειτονικές χώρες θα λαμβάνουν η Βουλγαρία και η Πολωνία, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Επεσήμανε, δε, ότι η πληρωμή σε ρούβλια αποτελεί παραβίαση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα.

Οι προμήθειες στην Πολωνία και τη Βουλγαρία διακόπηκαν αφού αρνήθηκαν τον προτεινόμενο μηχανισμό της Gazprom για πληρωμές σε ρούβλια, ο οποίος σύμφωνα με τον κολοσσό του φυσικού αερίου δεν παραβιάζει τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τη Μόσχα, η μετάβαση σε πληρωμές ρωσικού αερίου με ρούβλια αντί για ευρώ ή δολάρια αποτελεί απάντηση στις δυτικές κυρώσεις. Σημειώνεται πως η Ρωσία προμηθεύει αέριο μέσω αγωγών σε 23 ευρωπαϊκές χώρες.

«Η Ρωσία προσπαθεί να μας εκβιάσει», τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής , ενώ σημείωσε ότι η απάντηση της ΕΕ θα είναι «άμεση, ενωμένη και συντονισμένη».

«Πρώτον, θα διασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις της Gazprom θα έχουν τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στους Ευρωπαίους καταναλωτές», πρόσθεσε η φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, σημειώνοντας ότι σήμερα συναντήθηκε η ομάδα συντονισμού της ΕΕ για το φυσικό αέριο, κατά την οποία, η Πολωνία και η Βουλγαρία, ενημέρωσαν για την κατάσταση. «Και οι δύο χώρες λαμβάνουν αέριο από τους γείτονές τους στην ΕΕ. Αυτό δείχνει την αλληλεγγύη μεταξύ μας, αλλά και την αποτελεσματικότητα παλαιότερων επενδύσεων, όπως οι διασυνδέσεις και άλλες υποδομές φυσικού αερίου», ανέφερε στη συνέχεια.

Δεύτερον, η Επιτροπή θα συνεχίσει το έργο της για να διασφαλίσει την επαρκή προμήθεια και αποθήκευση φυσικού αερίου, μεσοπρόθεσμα, είπε η φον ντερ Λάιεν. «Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης REPowerEU θα μας βοηθήσει να μειώσουμε σημαντικά την εξάρτησή μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, ήδη από φέτος. Έχουμε, επίσης, εξασφαλίσει συμφωνία με τις ΗΠΑ για προμήθεια επιπλέον υγροποιημένο αέριο (LNG), φέτος και τα επόμενα χρόνια. Θα εργαστούμε χέρι-χέρι με τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουμε εναλλακτικές πηγές προμήθειας φυσικού αερίου και από άλλους εταίρους», πρόσθεσε η ίδια. Ανέφερε, επίσης, ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει το σχέδιο για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, στα μέσα Μαΐου.

«Η τελευταία επιθετική κίνηση της Ρωσίας μας υπενθυμίζει ότι χρειαζόμαστε να εργαστούμε με αξιόπιστους εταίρους και να χτίσουμε την ενεργειακή μας ανεξαρτησία», ανέφερε, τέλος η Πρόεδρος της Επιτροπής, ενώ σημείωσε ότι η γαλλική προεδρία θα συγκαλέσει συμβούλιο υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, το συντομότερο δυνατό.

Κατέληξε λέγοντας ότι «το Κρεμλίνο απέτυχε πάλι στην απόπειρά του να διχάσει τα κράτη-μέλη» και ότι «η εποχή των ρωσικών ορυκτών καυσίμων στην Ευρώπη φτάνει στο τέλος της».

Πολωνία: «Άμεση επίθεση από τη Ρωσία η διακοπή παροχής φυσικού αερίου»

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ματέους Μοραβιέτσκι χαρακτήρισε τη διακοπή των παραδόσεων φυσικού αερίου από τη Ρωσία ως «άμεση επίθεση» στην Πολωνία, προσθέτοντας ότι η χώρα του δεν θα ενδώσει σε «αυτόν τον εκβιασμό».

Ο ίδιος μίλησε αφότου η πολωνική κρατική εταιρεία κοινής ωφέλειας φυσικού αερίου PGNiG επιβεβαίωσε ότι ο ρωσικός κολοσσός Gazprom έχει «αναστείλει πλήρως» την παροχή φυσικού αερίου στην Πολωνία μέσω του αγωγού Yamal.

«Η Ρωσία όχι μόνο πραγματοποίησε μια βάναυση, δολοφονική επίθεση στην Ουκρανία [...] αλλά επιτίθεται επίσης σε όλη την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης», είπε ο Μοραβιέτσκι μιλώντας σε βουλευτές.

«Χάρη στις προσπάθειές μας, η Πολωνία δεν θα χρειαστεί καθόλου ρωσικό αέριο από αυτό το φθινόπωρο», είπε χαρακτηριστικά αφού μίλησε για μια «άμεση επίθεση» κατά της Πολωνίας.

Το Κρεμλίνο αρνείται ότι χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως εργαλείο εκβιασμού

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ απέρριψε τις κατηγορίες ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί τις προμήθειες φυσικού αερίου ως εργαλείο εκβιασμού, μετά τη διακοπή των εξαγωγών στην Πολωνία και την Βουλγαρία από τον ρωσικό ενεργειακό κολοσσό Gazprom.

Ο Πεσκόφ υπογράμμισε ότι η Ρωσία είναι ένας αξιόπιστος προμηθευτής ενέργειας και ότι δεν συμμετέχει σε εκβιασμό.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου αρνήθηκε επίσης να διευκρινίσει πόσες χώρες έχουν συμφωνήσει να προχωρήσουν σε αλλαγή των πληρωμών για το φυσικό αέριο σε ρούβλια σύμφωνα με το διάταγμα που εξέδωσε τον περασμένο μήνα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τέσσερις ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν πληρώσει σε ρούβλια

Τέσσερις ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν ήδη πληρώσει για εισαγωγές ρωσικής ενέργειας σε ρούβλια όπως είχε ζητήσει ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ είναι συνολικά δέκα ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν ήδη ανοίξει λογαριασμούς στην Gazprombank για να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, όπως σημειώνει σε δημοσίευμά του το πρακτορείο Bloomberg επικαλούμενο πηγές που βρίσκονται κοντά στον ρωσικό ενεργειακό κολοσσό της Gazprom.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ακόμα κι αν οι άλλοι αγοραστές απορρίψουν τους όρους του Κρεμλίνου, δεν αναμένεται να προχωρήσει σε περισσότερες διακοπές προμήθειας, μετά τη διακοπή της ροής φυσικού αερίου προς την Πολωνία και τη Βουλγαρία, μέχρι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, που λήγουν οι επόμενες πληρωμές.

Mega scoop by Bloomberg just out.



Ten European energy companies have opened accounts required for rubles payments to Gazprom, capitulating to Kremlin demand despite repeated EU warnings and please not to.



Four of them have already paid in rubles.https://t.co/w9ARnbC4G0