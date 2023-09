Explainer: Πόσα λάθη οδήγησαν στην τραγωδία την ελληνική αποστολή στη Λιβύη;

ΣΕ ΕΝΑ «ΝΤΟΜΙΝΟ» αρνητικών εντυπώσεων για τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού στρατού έχει οδηγήσει το τραγικό συμβάν στη Λιβύη, όπου τρία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχασαν την ζωή τους, μαζί και δύο μεταφραστές, ενώ σε νοσοκομεία νοσηλεύονται κι άλλα μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής.

Τα ερωτήματα είναι πολλά τόσο για τις συνθήκες του συμβάντος στη Λιβύη όσο και για την διαχείριση από πλευράς ελληνικού στρατιωτικού επιτελείου. Σε κάθε περίπτωση ο τρόπος που έχει διαχειριστεί η παρούσα διοίκηση του ΓΕΕΘΑ το περιστατικό, τόσο πριν όσο και μετά τον θανάσιμο τραυματισμό, κάθε άλλο παρά επιβεβαιώνει το έμβλημά του: «αιέν αριστεύειν» (μτφρ πάντα να αριστεύεις).

Χθες ήρθε η ώρα για την εισαγγελική παρέμβαση και δόθηκε εντολή να διενεργηθεί έρευνα μεταξύ άλλων και για ανθρωποκτονία από πρόθεση ή αμέλεια. Πόσα λάθη, ωστόσο, οδήγησαν στην τραγωδία στη Λιβύη. Ας βάλουμε ερωτήσεις και γεγονότα σε λογική σειρά.

Εντύπωση προκαλεί το περιστατικό στον δρόμο μεταξύ Marawa και Gandoula καθ’ οδόν για την πόλη Derna και πολλοί αναρωτιούνται αν ήταν όντως τροχαίο είτε λόγω ταχυτήτων είτε λόγω συνθηκών. Προβληματισμός για παράδειγμα επικρατεί για το γεγονός πως δεν βρέθηκαν κάποια άτομα, τα οποία, ελαφρύτερα τραυματισμένα, θα επιχειρούσαν να απεγκλωβίσουν τους άλλους όπως γίνεται συνήθως σε τροχαία.

Επίσης η αρχική αναφορά των Ελλήνων επιτελών περί «αγνοουμένων» δημιουργεί ακόμα περισσότερες απορίες, όπως το πώς είναι δυνατόν μετά από τροχαίο να υπάρχουν «αγνοούμενοι».

Ακόμα ένα αδιευκρίνιστο ζήτημα είναι πώς σε κακοτράχαλο οδικό δίκτυο όπου τα οχήματα καθίσταται σχεδόν αδύνατον να αναπτύξουν υψηλές ταχύτητες έγινε σύγκρουση, που να έχει ως αποτέλεσμα τόσους νεκρούς.

Ακόμα αδιευκρίνιστο παραμένει πώς είναι δυνατόν να υπάρξει σύγκρουση με άλλο όχημα, ενώ η μεταφορά θα έπρεπε να γινόταν με το μοτίβο της στρατιωτικής φάλαγγας.

Από τις πρώτες πληροφορίες, των οποίων η εγκυρότητα ελέγχεται, μπορεί να εξαχθεί ένα αρχικό συμπέρασμα σύμφωνα με το οποίο το όχημα που συγκρούστηκε με το λεωφορείο μεταφοράς της αποστολής είχε τροποποιημένο ντεπόζιτο με αποτέλεσμα το καύσιμό του να οδηγήσει μετά τη σύγκρουση σε άμεση ανάφλεξη.

Ασφαλώς. Η Λιβύη είναι μια χώρα σε διαρκή εμφυλιοπολεμική κατάσταση επί πάρα πολλά χρόνια κι ας τελεί υπό ανακωχή επισήμως. Αδυνατεί μέχρι και εκλογές να πραγματοποιήσει με ασφάλεια. Η ελληνική αποστολή με τον τρόπο που σχεδιάστηκε έμοιαζε περισσότερο με συνοδεία παρά με στρατιωτική επιχείρηση.

Έμπειροι απόστρατοι αξιωματικοί που μίλησαν στη LiFO θεωρούν αδιανόητο πώς για παράδειγμα δύο γυναίκες, στελέχη που υπηρετούσαν σε γραφεία, επελέγησαν να συνοδεύσουν ανθρωπιστικό υλικό σε «θερμή ζώνη». Ερωτήματα έχουν τεθεί και για τους λόγους που δεν παραδόθηκε η ανθρωπιστική βοήθεια εξ αρχής σε κάποιον οργανισμό όπως για παράδειγμα στην Ερυθρά Ημισέληνο, η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή και γνωρίζει την ποικιλομορφία και τις ιδιαιτερότητες αυτής.

Αλλά ακόμα και να αποφασίστηκε η μεταφορά τη βοήθειας σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, παραμένει ασαφές τι ακριβώς πρωτόκολλα ασφαλείας ακολουθήθηκαν. Οι «παροικούντες την Ιερουσαλήμ» γνωρίζουν καλά πως σε τέτοιες περιπτώσεις τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που συμμετέχουν στην εκάστοτε αποστολή μοιράζονται σε διαφορετικά οχήματα. Γιατί δεν έγινε κάτι τέτοιο;

Σχετικά με την ασφάλεια στην Derna πάντως με χθεσινή έκτακτη ανακοίνωση οι αρχές καλούσαν τα ξένα ΜΜΕ να εγκαταλείψουν την περιοχή. Επίσης διακόπηκε η τηλεφωνική και διαδικτυακή σύνδεση.

Telephone and internet connection disrupted in Derna and local authorities ordered foreign media to leave the city pic.twitter.com/5SJs54MSLF