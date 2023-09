Ο Κωνσταντίνος Φλώρος καυγάδισε με μητέρα τραυματία από τη Λιβύη

Άγριος καυγάς μεταξύ του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού, Κωνσταντίνου Φλώρου και μητέρας τραυματία από τη Λιβύη σημειώθηκε στο Ναυτικό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ieidiseis.gr, το περιστατικό σημειώθηκε όταν η μητέρα του τραυματία ζήτησε τον λόγο από τον Κωνσταντίνο Φλώρο «γιατί έστειλε τα παιδιά αποστράτευα στη Λιβύη».

Τότε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ φέρεται να απάντησε ότι την ίδια ακριβώς διαδικασία θα ακολουθούσε και πάλι εάν του ζητούσαν να ξαναστείλει Έλληνες στρατιώτες σε ανθρωπιστική αποστολή στο εξωτερικό.

Από το σημείο αυτό και έπειτα η συζήτηση μεταξύ της μάνας και του αρχηγού ΓΕΕΘΑ εκτροχιάστηκε με αποτέλεσμα ο καυγάς να ακούγεται σε ολόκληρη την πτέρυγα του νοσοκομείου.

Τις συνθήκες του δυστυχήματος στη Λιβύη ερευνά και η ΕΥΠ καθώς τα ερωτήματα είναι πολλά. Αυτό που ερευνάται είναι το πώς κατάφερε τόσο εύκολα ένα τρίτο όχημα να παρακάμψει μία στρατιωτική φάλαγγα και να χτυπήσει πλαγιομετωπικά στο λεωφορείο που μετέφερε το κλιμάκιο της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Επίσης, ερωτήματα προκαλεί η μεγάλη φωτιά που προκλήθηκε και κατέστρεψε ολοσχερώς το λεωφορείο, κάτι που δεν είναι σύνηθες σε παρόμοια τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα.

Δύο υγειονομικοί, ένα στέλεχος των Ειδικών Δυνάμεων και δύο διερμηνείς σκοτώθηκαν στο δυστύχημα. Μεταξύ των μελών της αποστολής που επέστρεψαν από τη Λιβύη, υπάρχουν δύο με τέσσερα άτομα που χαρακτηρίζονται πολυτραυματίες. Συγκεκριμένα υπάρχουν τραυματίες με σοβαρά κατάγματα, εγκαύματα και τραύματα στα μάτια.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.



The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld