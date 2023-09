ΓΕΕΘΑ: 3 νεκροί και δύο αγνοούμενοι από το τροχαίο της ελληνικής αποστολής στη Λιβύη

Τρεις νεκροί και δύο αγνοούμενοι είναι ο τραγικός απολογισμός για την ελληνική ανθρωπιστική αποστολή στη Λιβύη, μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη, ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ.

Το τροχαίο συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ η ελληνική αποστολή ήταν καθ’ οδόν προς την Ντέρνα. Αρχικά, το ΓΕΕΘΑ έκανε λόγο για «ελαφρούς τραυματισμούς», ωστόσο, τα μεσάνυχτα της Κυριακής με νέα ανακοίνωση έκανε γνωστό πως τρία μέλη της αποστολής έχασαν τη ζωή τους και δύο αγνοούνται.

«Από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνεται ότι τρία μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη έχασαν τη ζωή τους και δυο αγνοούνται. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση», ανέφερε η νεότερη ανακοίνωση.

Νωρίτερα, αργά το βράδυ της Κυριακής, το Reuters μετέδωσε πληροφορίες για τέσσερις νεκρούς από την ελληνική αποστολή, μετά το τροχαίο, όπως και ότι τη ζωή τους στο δυστύχημα έχασαν τρία μέλη οικογένειας που επέβαιναν σε άλλο όχημα.

Επίσης, το ειδησεογραφικό πρακτορείο μετέδωσε ότι ο υπουργός Υγείας της Λιβύης, Othman Abduljaleel, ανακοίνωσε πως 15 μέλη της ελληνικής ομάδας τραυματίστηκαν στο τροχαίο και πως οι επτά από αυτούς είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Στα social media κυκλοφόρησαν βίντεο που φέρεται να καταγράφουν τις πρώτες στιγμές μετά τη σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων. Σε αυτά τα πλάνα φαίνονται τα δύο οχήματα, που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, μετά το τροχαίο.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.



The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld