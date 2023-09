Αυτοί είναι οι νεκροί στη Λιβύη - Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

Τα στοιχεία των νεκρών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων από το δυστύχημα στη Λιβύη γνωστοποίησε σε ανακοίνωση του το ΓΕΕΘΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατόπιν ταυτοποίησης των σορών στο δυστύχημα της Λιβύης, διαπιστώθηκε ότι οι θανάσιμα τραυματισμένοι είναι:

Το ΓΕΕΘΑ, στην ανακοίνωσή του «εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειές τους» και τονίζει ότι «τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται αρμοδίως».

Το τροχαίο δυστύχημα στη Λιβύη σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής όταν η ελληνική αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας κατευθυνόταν προς την πόλη Ντέρνα. Το λεωφορείο, που μετέφερε τα μέλη της ελληνικής αποστολής, που έφεραν βοήθεια στους πλημμυροπαθείς της Ντέρνα, συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό.

Το ΓΕΕΘΑ έκανε αρχικά λόγο για «ελαφρούς τραυματισμούς», ωστόσο, αργότερα ανασκεύασε διευκρινίζοντας πως «Η αρχική πληροφόρηση βασιζόταν στην ενημέρωση που παρείχαν οι αρχές της Λιβύης προς τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας, στην οποία αναφερόταν κατηγορηματικά ότι δεν υπήρχαν θύματα μεταξύ των μελών της ελληνικής αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Είναι ευνόητο ότι στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν επί του πεδίου δεν υπήρχε άλλος τρόπος διασταύρωσης της σχετικής πληροφόρησης, πλην της ενημέρωσης από τις αρχές της Λιβύης διά της διπλωματικής οδού, δεδομένου ότι δεν λειτουργούσε στην περιοχή δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και τα δορυφορικά τηλέφωνα που είχε μαζί της η ελληνική αποστολή καταστράφηκαν, κατά την πυρκαγιά που ακολούθησε τη σύγκρουση των οχημάτων» ανέφερε σε διευκρίνισή του το ΓΕΕΘΑ.

«Οι αρχές της Λιβύης, διά του υπουργείου Υγείας, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της ελληνικής πλευράς, προχώρησαν σε ανακοίνωση στην οποία συμπεριλαμβάνονταν μέλη της ελληνικής αποστολής στα θύματα. Λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικό ευαίσθητο ζήτημα της πληροφόρησης των οικογενειών των θυμάτων», προσθέτει, «το ΓΕΕΘΑ όφειλε επίσης να αναμένει μετά τη νεότερη ενημέρωση από τη Λιβύη και πριν εκδοθεί διορθωτική ανακοίνωση, να ειδοποιηθούν προηγουμένως οι συγγενείς τους από τις στρατιωτικές αρχές και να μην πληροφορηθούν τη θλιβερή είδηση από τα ΜΜΕ. Ευθύς ως ολοκληρώθηκε η σχετική ενημέρωση, εκδόθηκε η νέα ανακοίνωση» κατέληξε το ΓΕΕΘΑ.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.



The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld