Ζιμπάμπουε: Διακοπή ρεύματος βύθισε το κοινοβούλιο στο σκοτάδι εν ώρα ομιλίας

Μια διακοπή ρεύματος βύθισε το κοινοβούλιο της Ζιμπάμπουε στο σκοτάδι την ώρα που ο υπουργός Οικονομικών Μτούλι Νκούμπε ολοκλήρωνε την ομιλία του για τον ετήσιο προϋπολογισμό.

Τα φώτα τρεμόπαιξαν και έσβησαν, αφήνοντας έτσι κορυφαίους αξιωματούχους όπως ο πρόεδρος Έμερσον Μανανγκάγκουα, ο αντιπρόεδρος Κονστανίνο Τσιουένγκα και τα μέλη του κοινοβουλίου να κάθονται στο σκοτάδι.

Η διακοπή ρεύματος στο κοινοβούλιο είναι ένα ακόμη σύμπτωμα της συνεχιζόμενης κρίσης που αντιμετωπίζει η Ζιμπάμπουε επί του παρόντος. Στο αφρικανικό κράτος, οι 12ωρες διακοπές ρεύματος είναι πια καθημερινό φαινόμενο, λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας που έχει παραλύσει την παραγωγή ενέργειας στο φράγμα Kariba, την κύρια πηγή ενέργειας της χώρας.

Έτσι, καθώς έσβηναν τα φώτα, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης φώναζαν ότι η διακοπή ήταν μια εύστοχη μεταφορά για την κατάσταση της χώρας.

Watch Till The End | Chaos unfolded in Zimbabwe's Parliament building as the electricity went completely off just as Finance Minister Mthuli Ncube concluded his 2025 national budget speech. During the blackout, President Emmerson Mnangagwa exited the chamber, while opposition MPs… pic.twitter.com/O1MrywBwow