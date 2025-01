Ζιμπάμπουε: 8χρονος επιβίωσε πέντε ημέρες σε πάρκο γεμάτο λιοντάρια

Ο 8χρονος Tinotenda Pudu από τη Ζιμπάμπουε, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, σε ένα απομακρυσμένο χωριό στην Καρίμπα και η κοινότητα, τον αναζητούσε για πέντε ημέρες.

Όπως μετέφερε η βουλεύτρια της περιοχής Mashonaland West, Mutsa Murombedzi, το αγόρι περιπλανήθηκε περίπου 23 χιλιόμετρα από το σπίτι του, στο «επικίνδυνο» Matusadona Game Park.

Για πέντε ημέρες «κοιμόταν σε ένα βραχώδες περβάζι, ανάμεσα σε λιοντάρια που βρυχόντουσαν, ελέφαντες που περνούσαν, τρώγοντας άγρια φρούτα» συνέχισε η Murombedzi. Το συγκεκριμένο πάρκο φιλοξενεί περίπου 40 λιοντάρια.

💫 A boy missing & found in Matusadonha game park



A true miracle in remote Kasvisva community, Nyaminyami in rural Kariba, a community where one wrong turn could easily lead into a game park. 8-year-old Tinotenda Pudu wandered away, lost direction & unknowingly headed into the… pic.twitter.com/z19BLffTZW