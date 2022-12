Ζελέσνκι: Αν πεθάνει o Πούτιν, ο πόλεμος θα τελειώσει

«Εάν πεθάνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, τότε ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας θα τελειώσει, καθώς οι θεσμοί της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα σταματήσουν να λειτουργούν και οι Ρώσοι πολιτικοί θα φροντίσουν για εσωτερικά ζητήματα».

Αυτό δήλωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στην εκπομπή του Netflix «My Next Guest Needs No Introductio» του Ντέιβιντ Λέτερμαν.

Ο παρουσιαστής ρώτησε τον Zelensky: «Ας φανταστούμε ότι ο Πούτιν κρυολογεί και πεθαίνει ή πέφτει κατά λάθος από το παράθυρο και πεθαίνει, θα συνεχιστεί ο πόλεμος;».

Κι ο Ζελένσκι πρόσθεσε: «Όχι, δεν θα συνεχιστεί πόλεμος. Το αυταρχικό καθεστώς είναι φοβερό. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τα πάντα να αποφασίζονται από ένα άτομο. Έτσι, όταν αυτό το ένα άτομο φεύγει, όλοι οι θεσμοί σταματούν. Κάτι παρόμοιο συνέβη και στη Σοβιετική Ένωση. Όλα σταμάτησαν. Πιστεύω ότι αν δεν είναι εκεί (σ.σ. ο Πούτιν), θα είναι δύσκολο για αυτούς. Θα επικεντρωθούν στην εσωτερική πολιτική και όχι στην εξωτερική πολιτική».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πλέον ένα μεγάλο ποσοστό Ρώσων πιστεύει στον Πούτιν.

Στην ίδια εκπομπή ο Ζελένσκι υποστήριξε πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φοβάται τον θάνατο , επομένως δεν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία.

«Είδα την επιθυμία του να ζήσει, αγαπά πολύ αυτή τη ζωή. Κάθεται ακόμη και σε ένα μακρύ τραπέζι, φοβάται μήπως κολλήσει covid ή κάτι άλλο. Αυτό υποδηλώνει ότι φοβάται τον θάνατο και αγαπά τη ζωή. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι έτοιμος να εφαρμόσει πυρηνικά όπλα», είπε ο Ζελένσκι.

Στην περίπτωση χρήσης πυρηνικών όπλων, θα ακολουθήσει η αντίδραση οποιουδήποτε κράτους «προσωπικά σε αυτόν», πιστεύει ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι, επίσης, σε συνέντευξή του καταδίκασε την ιδέα να παγώσει ο πόλεμος στην τρέχουσα γραμμή του μετώπου, λέγοντας ότι «ο πόλεμος θα τελειώσει όταν όλη η γη μας ανακτηθεί».