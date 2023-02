Ζελένσκι: Θα νικήσουμε τους πάντες, δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τιμωρηθούν οι Ρώσοι φονιάδες

«Θα νικήσουμε τους πάντες» διεμήνυσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνοντας ένα μήνυμα αντίστασης προς τους κατοίκους της χώρας του, με αφορμή την επέτειο ενός χρόνου από την εισβολή της Ρωσίας, που οδήγησε στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Στο βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα με τίτλο «το αήττητο έτος», ο Ζελένσκι εμφανίζεται να κάθεται στο γραφείο του και θυμάται πώς απευθύνθηκε στους Ουκρανούς πριν από ένα χρόνο σε μια βιαστική ανακοίνωση, καθώς ξεκινούσε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Πριν ένα χρόνο, την ημέρα αυτή, από το ίδιο μέρος, περίπου στις 7 το πρωί απευθύνθηκα σε εσάς με μια σύντομη ανακοίνωση που διήρκησε μόνο 67 δευτερόλεπτα», αναφέρει ο Ζελένσκι στο 15λεπτο βίντεο. «Είμαστε δυνατοί. Είμαστε έτοιμοι για τα πάντα. Θα νικήσουμε τους πάντες. Έτσι ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Η πιο μακρά ημέρα της ζωής μας. Η πιο δύσκολη ημέρα στη σύγχρονη Ιστορία. Ξυπνήσαμε νωρίς και δεν έχουμε κοιμηθεί έκτοτε», τονίζει.

«Σχεδόν όλοι έχουμε τουλάχιστον μία επαφή στο τηλέφωνό μας που δεν θα σηκώσει ποτέ ξανά το τηλέφωνο», προσθέτει ο Ζελένσκι. «Κάποιον που δεν θα απαντήσει στο SMS ‘τι κάνεις;’. Δύο απλές λέξεις που απέκτησαν νέο νόημα στη διάρκεια του ενός χρόνου του πολέμου». «Γίναμε ένας μεγάλος στρατός», δηλώνει ακόμη ο Ουκρανός ηγέτης στο βίντεο. «Έχουμε γίνει μία ομάδα στην οποία κάποιος βρίσκει, κάποιος πακετάρει, κάποιος φέρνει, αλλά όλοι συνεισφέρουν», αναφέρει.

Χαρακτήρισε μάλιστα το 2022 ως το έτος της ανθεκτικότητας, της γενναιότητας, του πόνου και της ενότητας. «Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι επιβιώσαμε. Δεν ηττηθήκαμε. Και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε φέτος!», καταλήγει ο Ζελένσκι στο μήνυμά του.

Στο μήνυμά του ο Ζελένσκι ανέφερε τα ονόματα των ουκρανικών πόλεων όπου διεξήχθησαν σκληρές μάχες ή έγιναν τόποι σφαγών: «Χαρκίβ, Τσερνίχιφ, Μαριούπολη, Χερσώνα, Μικολάιφ, Γκοστομέλ, Βολνοβάχα, Μπούτσα, Ιρπίν, Οχτίρκα. Ηρωικές πόλεις, αήττητες πόλεις».

«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τιμωρηθούν οι Ρώσοι φονιάδες. Από το διεθνές δικαστήριο, από τον Θεό ή τους στρατιώτες μας», υπογράμμισε

On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting.

It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory! pic.twitter.com/oInWvssjOI