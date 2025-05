Ζελένσκι σε Πούτιν: Θα σε περιμένω την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη

Τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, θα περιμένει την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη για συνομιλίες ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος το βράδυ της Κυριακής (11/5).

Λίγο νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον προέτρεψε να συμφωνήσει αμέσως στην πρόταση της Μόσχας για απευθείας διαπραγματεύσεις.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι η Ουκρανία αναμένει να τεθεί από αύριο Δευτέρα σε ισχύ η πλήρης κατάπαυση του πυρός, η οποία θα παράσχει την απαιτούμενη βάση για τη διπλωματία. «Και θα περιμένω τον Πούτιν στην Τουρκία την Πέμπτη», πρόσθεσε.

We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for…