Ζελένσκι σε Καναδούς: 97 παιδιά έχουν σκοτωθεί- Τζάστιν (Τριντό) φαντάζεσαι τα παιδιά σου να ακούνε τις βόμβες;

Συνολικά 97 παιδιά έχουν σκοτωθεί εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθυνόμενος στο καναδικό κοινοβούλιο, σε μία ακόμη δραματική έκκληση για υποστήριξη της χώρας του.

«Καταστρέφουν τα πάντα: μνημεία, σχολεία, νοσοκομεία, συγκροτήματα κατοικιών. Ήδη έχουν σκοτώσει 97 παιδιά της Ουκρανίας. Δεν σας ζητάμε πολλά. Σας ζητάμε δικαιοσύνη, αληθινή υποστήριξη», τόνισε ο Ζελένσκι και έκανε ξανά έκκληση να δημιουργηθεί μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από τη χώρα του.

«Πόσοι ακόμη πύραυλοι cruise πρέπει να πέσουν στις πόλεις μας», διερωτήθηκε και κάλεσε τους Καναδούς να σκεφτούν μεγάλες πόλεις της χώρας τους να δέχονται επίθεση. «Τζάστιν, μπορείς να φανταστείς να παιδιά σου να ακούνε όλες αυτές τις εκρήξεις;», ανέφερε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Η πολιορκημένη Μαριούπολη «έχει μείνει χωρίς θέρμανση, χωρίς επικοινωνίες, σχεδόν χωρίς τρόφιμα και νερό», επεσήμανε ο Ζελένσκι, ο οποίος χειροκροτήθηκε από το κατάμεστο καναδικό κοινοβούλιο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τον Καναδά και ευρωπαϊκές χώρες για την παροχή όπλων και ανθρωπιστικής βοήθειας. «Δυστυχώς, αυτό δεν έφερε το τέλος του πολέμου. Το Χάρκοβο, η Μαριούπολη δεν είναι προστατευμένες όπως οι δικές σας πόλεις», επεσήμανε και τόνισε ότι η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική πρέπει να κάνουν περισσότερα για να ενισχύσουν την Ουκρανία.

Ο Τριντό αποκάλεσε φίλο του τον Ζελένσκι και πρόσθεσε ότι η Ουκρανία έχει την πλήρη υποστήριξη του Καναδά. «Πιστεύουμε ότι όταν ένας σκοπός είναι σωστός και δίκαιος πάντα θα επικρατήσει, ανεξαρτήτως του μεγέθους των αντιπάλων», τόνισε.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι εύκολο. Οι Ουκρανοί ήδη πληρώνουν ανυπολόγιστο ανθρώπινο κόστος. Αυτός ο παράνομος και αχρείαστος πόλεμος είναι βαρύ λάθος. Ο Πούτιν πρέπει να σταματήσει», συμπλήρωσε ο Καναδός πρωθυπουργός.

Nearly a hundred children have died in the war that followed Russia's invasion of Ukraine, President Volodymyr Zelenskiy told Canadian lawmakers as he appealed to Canada to increase sanctions on Moscow in a virtual address that received a standing ovation https://t.co/34TDHBaWTL pic.twitter.com/m0EOGfEa0o