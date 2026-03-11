ΔΙΕΘΝΗ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση απρόθυμη να περιορίσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η ΕΕ τάσσεται υπέρ της άσκησης πίεσης προς τη Ρωσία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε την ιδέα της άμβλυνσης των κυρώσεων κατά του ρωσικού πετρελαίου για την χαλάρωση των εντάσεων στις αγορές ενέργειας.

Η Ένωση τάχθηκε υπέρ της διατήρησης «μέγιστης πίεσης» επί της Μόσχας.

Έτοιμη η Ουκρανία για νέες διαπραγματεύσεις

«Οφείλουμε να διατηρήσουμε μέγιστη πίεση επί της Ρωσίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο ευρωπαίος επίτροπος για την Οικονομία Βάλντις Ντομπρόφσκις όταν ερωτήθηκε σχετικά με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίσθηκε έτοιμος για άρση ορισμένων κυρώσεων «ώστε να μειωθούν οι τιμές» του πετρελαίου.

Την ίδια ώρα η Ουκρανία είναι έτοιμη για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών «ανά πάσα στιγμή», σύμφωνα με όσα δήλωσε την Δευτέρα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι.

Η προσοχή των εταίρων της Ουκρανίας είναι προς το παρόν στραμμένη στη σύγκρουση στο Ιράν, ανέφερε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν να αναβληθεί μια επικείμενη συνάντηση.

Ο Ζελέσνκι σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ, αναφέρει ότι η Μόσχα προσπαθεί να χειραγωγήσει τη σύγκρουση προς όφελός της και στοχεύει να μετατρέψει τα πλήγματα του Ιράν στους γείτονές του και στις αμερικανικές βάσεις σε «δεύτερο μέτωπο του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας».

