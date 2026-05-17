ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Reuters: Ο πόλεμος με το Ιράν «αξίζει το κόστος» λέει ο Τραμπ - Ποιοι τον στηρίζουν

Παρά την οικονομική πίεση, σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων συνεχίζει να στηρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο

The LiFO team
The LiFO team
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Ντόναλντ Τραμπ / The White House
0

Σε μια περίοδο έντονης ανόδου στις τιμές της ενέργειας, οι αγροτικές περιοχές των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος στην καθημερινή ζωή.

Η βενζίνη και τα βασικά αγαθά επιβαρύνουν σημαντικά τα νοικοκυριά, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ για την οικονομία και τις διεθνείς εξελίξεις.

Η άνοδος των τιμών καυσίμων, συνδέεται από πολλούς με τις γεωπολιτικές εντάσεις και τον πόλεμο με το Ιράν.

Το κόστος επηρεάζει άμεσα τις μετακινήσεις και την τοπική οικονομία, αλλά επηρεάζει επίσης τη γεωργία και το εμπόριο σε μικρές κοινότητες.

Μάλιστα αρκετοί πολίτες, αναφέρονται στις επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ, ως παράγοντα της σημερινής κατάστασης.

Ανησυχία για τις τιμές καυσίμων και πολιτική στήριξη στην ύπαιθρο των ΗΠΑ

Παρά την οικονομική πίεση, σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων συνεχίζει να στηρίζει τον πρόεδρο.

Υιοθετούν τη θέση ότι η εθνική ασφάλεια έχει μεγαλύτερη σημασία από το κόστος και θεωρούν προτεραιότητα την αποτροπή πυρηνικής απειλής από το Ιράν.

Παράλληλα, καταγράφονται και πιο επιφυλακτικές φωνές. Κάποιοι εκφράζουν ανησυχία για την αύξηση του κόστους ζωής και άλλοι δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις νέες οικονομικές συνθήκες.

Συνολικά, διαμορφώνεται μια εικόνα αντίθεσης, καθώς η οικονομική πίεση είναι έντονη, αλλά η πολιτική στήριξη παραμένει ισχυρή.

Οι ψηφοφόροι της υπαίθρου συνεχίζουν σε μεγάλο βαθμό να στηρίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας τις επιλογές του με μακροπρόθεσμους στόχους και την εθνική ασφάλεια.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ

Διεθνή / «Τα 20 χρόνια είναι αρκετά» – Ο Τραμπ θέτει όριο στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μια αναστολή 20 ετών στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα ήταν αρκετή για μια συμφωνία, σηματοδοτώντας πιθανή μετατόπιση στη στάση του απέναντι στην Τεχεράνη
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΠΟΛΕΜΟΣ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Politico: «Ο πόλεμος στο Ιράν αφορά και την Ευρώπη» εξηγεί πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ

Προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν δείχνει την απαραίτητη σοβαρότητα απέναντι ούτε στην Κίνα, συνδέοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τη ρωσοκινεζική συνεργασία και τόνισε ότι οι μεγάλες κρίσεις είναι πλέον αλληλένδετες, κάτι που η Ευρώπη εξακολουθεί να υποτιμά
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΖΟ ΜΠΑΙΝΤΕΝ ΕΦΟΡΙΑ

Διεθνή / ABC News: Η κυβέρνηση Τραμπ πρόκειται να συγκροτήσει «Επιτροπή Αλήθειας και Δικαιοσύνης» για την αποζημίωση των συμμάχων του

Οι αποζημιώσεις αφορούν άτομα που δήλωσαν θύματα κυβερνητικής «εργαλειοποίησης» των κρατικών μηχανισμών κατά την διακυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ

Διεθνή / «Τα 20 χρόνια είναι αρκετά» – Ο Τραμπ θέτει όριο στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μια αναστολή 20 ετών στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα ήταν αρκετή για μια συμφωνία, σηματοδοτώντας πιθανή μετατόπιση στη στάση του απέναντι στην Τεχεράνη
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΠΟΛΕΜΟΣ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Politico: «Ο πόλεμος στο Ιράν αφορά και την Ευρώπη» εξηγεί πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ

Προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν δείχνει την απαραίτητη σοβαρότητα απέναντι ούτε στην Κίνα, συνδέοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τη ρωσοκινεζική συνεργασία και τόνισε ότι οι μεγάλες κρίσεις είναι πλέον αλληλένδετες, κάτι που η Ευρώπη εξακολουθεί να υποτιμά
THE LIFO TEAM
 
 