Ζελένσκι: Καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει «ανοιχτή πόρτα» για να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ

Η Ουκρανία αντιλαμβάνεται πως δεν έχει μία ανοιχτή «πόρτα» στο ΝΑΤΟ για να γίνει μέλος δήλωσεσήμερα ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αν δεν μπορούμε να μπούμε μέσω των ανοιχτών θυρών, τότε πρέπει να συνεργαστούμε με τις ενώσεις με τις οποίες μπορούμε, οι οποίες θα μας βοηθήσουν, θα μας προστατεύσουν…έχοντας ξεχωριστές εγγυήσεις» δήλωσε μέσω ενός νέου βίντεο ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy thanks the countries that have taken a "moral stance" against the Russian invasion of Ukraine, saying it's easier to stop the "Russian war machine" together - 'or else they will also come to you'.



