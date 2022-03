Ζελένσκι: Δεν συνθηκολογούμε - Ανοιχτός σε διάλογο με Πούτιν για συμβιβαστική λύση σε Κριμαία και Ντονμπάς

Εκ νέου κάλεσμα σε διάλογο για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία απηύθυνε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν σημειώνοντας πως η χώρα είναι έτοιμη να συνομιλήσει και να αναζητήσει συμβιβασμούς, αλλά δεν είναι έτοιμη να συνθηκολογήσει.

«Πρώτα απ’ όλα, είμαστε έτοιμοι για διάλογο, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να παραδοθούμε», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι ABC News, ερωτηθείς αν η Ουκρανία είναι έτοιμη να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας για κατάπαυση του πυρός.

«Μπορούμε να συμβιβαστούμε για το πώς θα συνεχίσει η ζωή στις περιοχές της Κριμαίας του Ντονμπάς και το Λουγκάνσκ» είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι προσθέτοντας ότι «μιλάμε για περιοχές που έχει αναγνωρίσει μόνο η Ρωσία και κανένας άλλος, όμως μπορούμε να συζητήσουμε και να βρούμε συμβιβασμούς για το πώς θα συνεχίσουν να ζουν αυτές οι περιοχές».

«Για μένα το πιο σημαντικό πράγμα είναι το πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές που θέλουν να είναι τμήμα της Ουκρανίας. Ποιος θέλει να τους αποδεχθεί στην Ουκρανία; Επομένως το ζήτημα είναι πιο περίπλοκο από ό,τι απλά μία αναγνώριση» πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ ο Ουκρανός πρόεδρος σχολίασε ότι «η συμμαχία δεν είναι έτοιμη να αντιπαρατεθεί με τη Ρωσία», σημειώνοντας πως χάθηκε το ενδιαφέρον του γι΄ αυτό το θέμα. «Δεν θέλουμε να είμαστε ένα κράτος που πέφτει στα γόνατα και ικετεύει και δεν θέλω να είμαι τέτοιος πρόεδρος».

