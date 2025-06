Ζελένσκι: 117 drones χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση κατά της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι 117 μη επανδρωμένα αεροσκάφη χρησιμοποιήθηκαν στην πρωτοφανή συντονισμένη επίθεση κατά της πολεμικής αεροπορίας στη Ρωσία.

"Συνολικά, 117 μη επανδρωμένα αεροσκάφη χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης. Και εργάστηκε αντίστοιχος αριθμός χειριστών μη επανδρωμένων αεροσκαφών" τόνισε, προσθέτοντας ότι ένα από τα μέρη απ' όπου είχε προετοιμαστεί η επίθεση, στη Ρωσία, βρισκόταν "ακριβώς δίπλα στο γραφείο" των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας (FSB).

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, επρόκειτο για «απολύτως λαμπρό αποτέλεσμα» που επιτεύχθηκε αποκλειστικά με ουκρανικό σχεδιασμό και εκτέλεση.

Head of the Security Service of Ukraine Vasyl Maliuk delivered a report regarding today’s operation. An absolutely brilliant result. A result achieved solely by Ukraine. One year, six months, and nine days from the start of planning to effective execution. Our most long-range… pic.twitter.com/oN41NFYyfw