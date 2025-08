Βρετανία: Βουλευτής έφτιαξε «ψηφιακό εαυτό» με τεχνητή νοημοσύνη και απαντά σε ερωτήσεις 24/7

Ο Βρετανός βουλευτής του Εργατικού Κόμματος, Μαρκ Σιούαρντς, εγκαινίασε τη χρήση ενός εικονικού ψηφιακού του εκπροσώπου, βασισμένου στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, που χρησιμοποιεί τη φωνή του και είναι προσβάσιμος 24 ώρες το 24ωρο για τους πολίτες της εκλογικής του περιφέρειας.

Το μοντέλο, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με νεοφυή εταιρεία τεχνολογίας, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικές με τοπικά ζητήματα ή εθνική πολιτική, με το chatbot να απαντά αυτοματοποιημένα, χρησιμοποιώντας δεδομένα που έχει «εκπαιδευτεί» να επεξεργάζεται.

«Αυτό το εργαλείο μπορεί να ενισχύσει τη σύνδεση ανάμεσα στα γραφεία των βουλευτών και τους πολίτες που εξυπηρετούν», δηλώνει ο 35χρονος Σιούαρντς, βουλευτής για την περιφέρεια West Yorkshire.

When constituent and local business owner, Jeremy Smith, approached me with this idea, I was very excited to work with him. The AI revolution is happening and we must embrace it or be left behind. https://t.co/Em9aIKaW6K