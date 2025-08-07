Δασμοί 100% στα μικροτσίπ από τον Τραμπ, ενώ η Apple ανακοινώνει επενδύσεις $100 δισ. στις ΗΠΑ

Δασμούς 100% στα μικροτσίπ προανήγγειλε την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η Apple ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους $100 δισ. στις ΗΠΑ, υπό την ασφυκτική πίεση του Αμερικανού προέδρου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη την πρόθεσή του να επιβάλει επιπλέον τελωνειακούς δασμούς ύψους έως και 100% στα μικροκυκλώματα και τους ημιαγωγούς, δηλώνοντας ότι το μέτρο θα λειτουργήσει υπέρ των αμερικανικών εταιρειών που κατασκευάζουν τέτοια εξαρτήματα εντός των ΗΠΑ. «Θα βάλουμε μεγάλους τελωνειακούς δασμούς στα μικροκυκλώματα και στους ημιαγωγούς, περί το 100%», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, χωρίς να προσδιορίσει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

Η ανακοίνωση έγινε λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της νέας δέσμευσης της Apple για επενδύσεις ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αμερικανική αγορά, υπό την πίεση της κυβέρνησης Τραμπ να ενισχυθεί η εγχώρια παραγωγή κρίσιμων τεχνολογικών εξαρτημάτων.

Η Apple αυξάνει τις επενδύσεις για να αποφύγει τους νέους δασμούς

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η επένδυση της Apple αποσκοπεί στην ενίσχυση της αλυσίδας εφοδιασμού εντός ΗΠΑ και προστίθεται στην προγενέστερη δέσμευση της εταιρείας να δαπανήσει 500 δισ. δολάρια σε τέσσερα χρόνια. Ο Τραμπ είχε προηγουμένως κατονομάσει την Apple, απειλώντας με αύξηση δασμών στα προϊόντα της εάν δεν μεταφέρει την παραγωγή iPhone και άλλων συσκευών εντός ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια κοινής ανακοίνωσης στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Apple θα αυξήσει «μαζικά» τις δαπάνες της στην εσωτερική παραγωγική της αλυσίδα, με τη δημιουργία νέων data centers και την έναρξη παραγωγής «έξυπνου γυαλιού» για συσκευές iPhone και Apple Watch στο Χάρισμπουργκ του Κεντάκι.

«Αυτό σημαίνει θέσεις εργασίας στην Αμερική. Σημαίνει ασφάλεια και αυτονομία. Και σημαίνει ότι αποφεύγουν τον δασμό 100% που σχεδιάζουμε για τους ημιαγωγούς», δήλωσε ο Τραμπ. Παράλληλα προειδοποίησε ότι κι άλλες εταιρείες θα αντιμετωπίσουν τους ίδιους φόρους, εκτός κι αν επενδύσουν μαζικά στην αμερικανική οικονομία.

Ο Τιμ Κουκ της Apple στο πλευρό του Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο βρισκόταν ο CEO της Apple, Τιμ Κουκ, ο οποίος επανέλαβε τη δέσμευση της εταιρείας στην αμερικανική παραγωγή και σημείωσε πως η επένδυση των 500 δισ. δολαρίων «ήδη αποδίδει αποτελέσματα». Παρέδωσε δε στον Τραμπ ένα γυάλινο άγαλμα που είχε συναρμολογηθεί στο Οβάλ Γραφείο, ως συμβολική χειρονομία για την έναρξη της νέας συνεργασίας.

Ο Κουκ ανέφερε ότι η νέα χρηματοδότηση «θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την παραγωγή εδώ στην Αμερική για κρίσιμα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα της Apple σε όλο τον κόσμο».

Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, οποιαδήποτε ουσιαστική αναδιάρθρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας της Apple απαιτεί χρόνο, όμως η ανακοίνωση των επενδύσεων μπορεί να προσφέρει στην εταιρεία προνομιακή μεταχείριση από τον Λευκό Οίκο, σε μια περίοδο που ο Τραμπ επιδιώκει να αυξήσει τη βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ.

Η μετοχή της Apple σημείωσε άνοδο άνω του 5% μετά τη σχετική ανακοίνωση.

Σχέδια Apple για επενδύσεις σε σπάνιες γαίες και νέα τεχνογνωσία

Ο Κουκ αναφέρθηκε επίσης στα σχέδια της Apple να δημιουργήσει μια «ακαδημία κατασκευής» στο Μίσιγκαν και στη δέσμευση να αγοράσει μαγνήτες σπάνιων γαιών αξίας 500 εκατ. δολαρίων από την MP Materials, η οποία στηρίζεται οικονομικά και από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

«Προσπαθούμε να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερη παραγωγή πίσω στην Αμερική. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά αυτή είναι η στρατηγική μας», είπε ο CEO της Apple σε επικοινωνία με επενδυτές.

Ο νέος δασμολογικός πόλεμος και η αναδιάταξη της Apple

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκινήσει νέο κύκλο δασμολογικού πολέμου, επιβάλλοντας ήδη από τον Ιανουάριο επιπλέον δασμούς 30% στα κινεζικά προϊόντα. Η Apple, που παραδοσιακά κατασκευάζει το μεγαλύτερο μέρος των συσκευών της στην Κίνα, επιχείρησε να μετριάσει τις επιπτώσεις μεταφέροντας μέρος της παραγωγής σε Ινδία και Βιετνάμ, όπου ισχύουν χαμηλότεροι δασμοί.

Ωστόσο, κατά το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, η Apple κατέβαλε πάνω από 800 εκατ. δολάρια σε συνοριακούς φόρους, με εκτιμήσεις ότι θα φτάσουν το 1,1 δισ. δολάρια τους επόμενους μήνες, παρά τις εξαιρέσεις που της χορηγήθηκαν σε επιλεγμένα ηλεκτρονικά είδη.

Οι δασμοί σε προϊόντα από την Ινδία αναμένεται να αυξηθούν έως και 50%, κάτι που εντείνει την πίεση στις τεχνολογικές εταιρείες για επαναπατρισμό παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Λευκός Οίκος: «Νίκη για τη μεταποίηση» η απόφαση της Apple

Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τη νέα δέσμευση της Apple «νίκη για τη μεταποιητική μας βιομηχανία», τονίζοντας ότι θα βοηθήσει στην ανασυγκρότηση της παραγωγής κρίσιμων εξαρτημάτων «για την προστασία της οικονομικής και εθνικής ασφάλειας της Αμερικής».

Παράλληλα, υπεραμύνθηκε των πολιτικών Τραμπ, σημειώνοντας ότι εταιρείες υψηλού προφίλ όπως η Apple πείθονται πλέον να τοποθετούν κεφάλαια και να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

