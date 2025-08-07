ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Δασμοί 100% στα μικροτσίπ από τον Τραμπ, ενώ η Apple ανακοινώνει επενδύσεις $100 δισ. στις ΗΠΑ

Μετά την πίεση του Αμερικανού προέδρου, η Apple δεσμεύτηκε για νέα επένδυση 100 δισ. δολαρίων στην αμερικανική αγορά - Δασμοί-μαμούθ σε ημιαγωγούς και εξαρτήματα, αν δεν μεταφερθεί η παραγωγή στις ΗΠΑ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Δασμούς 100% στα μικροτσίπ από τον Τραμπ, ενώ η Apple ανακοινώνει επενδύσεις $100 δισ. στις ΗΠΑ Facebook Twitter
Ντόναλντ Τραμπ και Τιμ Κουκ ανακοίνωσαν επενδύσεις 100 δισ δολαρίων στις ΗΠΑ από την Apple / Φωτογραφία: EPA
0

Δασμούς 100% στα μικροτσίπ προανήγγειλε την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η Apple ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους $100 δισ. στις ΗΠΑ, υπό την ασφυκτική πίεση του Αμερικανού προέδρου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη την πρόθεσή του να επιβάλει επιπλέον τελωνειακούς δασμούς ύψους έως και 100% στα μικροκυκλώματα και τους ημιαγωγούς, δηλώνοντας ότι το μέτρο θα λειτουργήσει υπέρ των αμερικανικών εταιρειών που κατασκευάζουν τέτοια εξαρτήματα εντός των ΗΠΑ. «Θα βάλουμε μεγάλους τελωνειακούς δασμούς στα μικροκυκλώματα και στους ημιαγωγούς, περί το 100%», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, χωρίς να προσδιορίσει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

Η ανακοίνωση έγινε λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της νέας δέσμευσης της Apple για επενδύσεις ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αμερικανική αγορά, υπό την πίεση της κυβέρνησης Τραμπ να ενισχυθεί η εγχώρια παραγωγή κρίσιμων τεχνολογικών εξαρτημάτων.

Η Apple αυξάνει τις επενδύσεις για να αποφύγει τους νέους δασμούς

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η επένδυση της Apple αποσκοπεί στην ενίσχυση της αλυσίδας εφοδιασμού εντός ΗΠΑ και προστίθεται στην προγενέστερη δέσμευση της εταιρείας να δαπανήσει 500 δισ. δολάρια σε τέσσερα χρόνια. Ο Τραμπ είχε προηγουμένως κατονομάσει την Apple, απειλώντας με αύξηση δασμών στα προϊόντα της εάν δεν μεταφέρει την παραγωγή iPhone και άλλων συσκευών εντός ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια κοινής ανακοίνωσης στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Apple θα αυξήσει «μαζικά» τις δαπάνες της στην εσωτερική παραγωγική της αλυσίδα, με τη δημιουργία νέων data centers και την έναρξη παραγωγής «έξυπνου γυαλιού» για συσκευές iPhone και Apple Watch στο Χάρισμπουργκ του Κεντάκι.

«Αυτό σημαίνει θέσεις εργασίας στην Αμερική. Σημαίνει ασφάλεια και αυτονομία. Και σημαίνει ότι αποφεύγουν τον δασμό 100% που σχεδιάζουμε για τους ημιαγωγούς», δήλωσε ο Τραμπ. Παράλληλα προειδοποίησε ότι κι άλλες εταιρείες θα αντιμετωπίσουν τους ίδιους φόρους, εκτός κι αν επενδύσουν μαζικά στην αμερικανική οικονομία.

Ο Τιμ Κουκ της Apple στο πλευρό του Τραμπ στον Λευκό Οίκο 

Δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο βρισκόταν ο CEO της Apple, Τιμ Κουκ, ο οποίος επανέλαβε τη δέσμευση της εταιρείας στην αμερικανική παραγωγή και σημείωσε πως η επένδυση των 500 δισ. δολαρίων «ήδη αποδίδει αποτελέσματα». Παρέδωσε δε στον Τραμπ ένα γυάλινο άγαλμα που είχε συναρμολογηθεί στο Οβάλ Γραφείο, ως συμβολική χειρονομία για την έναρξη της νέας συνεργασίας.

Ο Κουκ ανέφερε ότι η νέα χρηματοδότηση «θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την παραγωγή εδώ στην Αμερική για κρίσιμα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα της Apple σε όλο τον κόσμο».

Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, οποιαδήποτε ουσιαστική αναδιάρθρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας της Apple απαιτεί χρόνο, όμως η ανακοίνωση των επενδύσεων μπορεί να προσφέρει στην εταιρεία προνομιακή μεταχείριση από τον Λευκό Οίκο, σε μια περίοδο που ο Τραμπ επιδιώκει να αυξήσει τη βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ.

Η μετοχή της Apple σημείωσε άνοδο άνω του 5% μετά τη σχετική ανακοίνωση.

Σχέδια Apple για επενδύσεις σε σπάνιες γαίες και νέα τεχνογνωσία

Ο Κουκ αναφέρθηκε επίσης στα σχέδια της Apple να δημιουργήσει μια «ακαδημία κατασκευής» στο Μίσιγκαν και στη δέσμευση να αγοράσει μαγνήτες σπάνιων γαιών αξίας 500 εκατ. δολαρίων από την MP Materials, η οποία στηρίζεται οικονομικά και από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

«Προσπαθούμε να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερη παραγωγή πίσω στην Αμερική. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά αυτή είναι η στρατηγική μας», είπε ο CEO της Apple σε επικοινωνία με επενδυτές.

Ο νέος δασμολογικός πόλεμος και η αναδιάταξη της Apple

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκινήσει νέο κύκλο δασμολογικού πολέμου, επιβάλλοντας ήδη από τον Ιανουάριο επιπλέον δασμούς 30% στα κινεζικά προϊόντα. Η Apple, που παραδοσιακά κατασκευάζει το μεγαλύτερο μέρος των συσκευών της στην Κίνα, επιχείρησε να μετριάσει τις επιπτώσεις μεταφέροντας μέρος της παραγωγής σε Ινδία και Βιετνάμ, όπου ισχύουν χαμηλότεροι δασμοί.

Ωστόσο, κατά το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, η Apple κατέβαλε πάνω από 800 εκατ. δολάρια σε συνοριακούς φόρους, με εκτιμήσεις ότι θα φτάσουν το 1,1 δισ. δολάρια τους επόμενους μήνες, παρά τις εξαιρέσεις που της χορηγήθηκαν σε επιλεγμένα ηλεκτρονικά είδη.

Οι δασμοί σε προϊόντα από την Ινδία αναμένεται να αυξηθούν έως και 50%, κάτι που εντείνει την πίεση στις τεχνολογικές εταιρείες για επαναπατρισμό παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Λευκός Οίκος: «Νίκη για τη μεταποίηση» η απόφαση της Apple

Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τη νέα δέσμευση της Apple «νίκη για τη μεταποιητική μας βιομηχανία», τονίζοντας ότι θα βοηθήσει στην ανασυγκρότηση της παραγωγής κρίσιμων εξαρτημάτων «για την προστασία της οικονομικής και εθνικής ασφάλειας της Αμερικής».

Παράλληλα, υπεραμύνθηκε των πολιτικών Τραμπ, σημειώνοντας ότι εταιρείες υψηλού προφίλ όπως η Apple πείθονται πλέον να τοποθετούν κεφάλαια και να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με πληροφορίες από BBC, ΑΠΕ - ΜΠΕ

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Τραμπ υποσχέθηκε δασμούς «χωρίς εξαιρέσεις» αλλά εισαγωγές άνω του 1 τρισ. δολαρίων εξαιρούνται σιωπηρά

Διεθνή / Ο Τραμπ υποσχέθηκε δασμούς «χωρίς εξαιρέσεις» αλλά εισαγωγές άνω του 1 τρισ. δολαρίων εξαιρούνται σιωπηρά

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς σε εισαγόμενα προϊόντα από δεκάδες χώρες, πάνω από το ένα τρίτο των εισαγωγών (περίπου 1 τρισ. δολάρια) έχει εξαιρεθεί
LIFO NEWSROOM
Explainer: Γιατί η Nvidia αξίζει περισσότερο από την Apple και την Tesla μαζί

Explainer / Γιατί η Nvidia αξίζει περισσότερο από την Apple και την Tesla μαζί

Η Nvidia δεν έχει oρατή παρουσία στην καθημερινότητα των περισσότερων ανθρώπων, όμως χωρίς την τεχνολογία της, πολλές από τις συσκευές και τις υπηρεσίες που σήμερα αποκαλούμε «έξυπνες» δεν θα ήταν εφικτές
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οργή Τραμπ για τα στοιχεία της απασχόλησης – Απέλυσε την επικεφαλής της Στατιστικής Υπηρεσίας

Διεθνή / Οργή Τραμπ για τα στοιχεία της απασχόλησης – Απέλυσε την επικεφαλής της Στατιστικής Υπηρεσίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη διορισμένη από τον Μπάιντεν επικεφαλής «ανίκανη» και διέταξε την άμεση απομάκρυνσή της, μετά από δυσμενή έκθεση για την αγορά εργασίας.
LIFO NEWSROOM
Ο Χουάν Κάρλος ξεχρεώνει: Πλήρωσε 4 εκατ. ευρώ σε φίλους και αριστοκράτες που τον «έσωσαν» από την εφορία

Διεθνή / Ο Χουάν Κάρλος ξεχρεώνει: Πλήρωσε 4 εκατ. ευρώ σε φίλους και αριστοκράτες που τον «έσωσαν» από την εφορία

Ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας επέστρεψε τα χρήματα που του είχαν δανείσει επιχειρηματίες και ευγενείς για να καλύψει μια τεράστια φορολογική οφειλή το 2021. Πώς τα κατάφερε από την εξορία στο Αμπού Ντάμπι
LIFO NEWSROOM
Θύελλα για συνέντευξη με «νεκρό» μέσω AI – Το άβαταρ θύματος ένοπλης επίθεσης προκάλεσε αντιδράσεις

Διεθνή / Θύελλα για συνέντευξη με «νεκρό» μέσω AI – Το άβαταρ θύματος ένοπλης επίθεσης προκάλεσε αντιδράσεις

Σφοδρές επικρίσεις κατά του πρώην δημοσιογράφου του CNN Τζιμ Ακόστα, που πήρε «συνέντευξη» από εικονική αναπαράσταση 17χρονου θύματος του μακελειού στο Πάρκλαντ. Η συνέντευξη χαρακτηρίστηκε «μακάβρια», «χειριστική» και «τερατώδης»
LIFO NEWSROOM
Ιταλία: «Πράσινο φως» για τη γέφυρα που θα συνδέσει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα – Κόστος €13,5 δισ.

Διεθνή / Ιταλία: «Πράσινο φως» για τη γέφυρα που θα συνδέσει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα – Κόστος €13,5 δισ.

Το Στενό της Μεσίνας θεωρείται μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές της Ευρώπης, στοιχείο που αποτέλεσε καθοριστικό λόγο για την απόρριψη του έργου στο παρελθόν
LIFO NEWSROOM
«Ο άνδρας με τη ματσέτα»: Συνελήφθη 37χρονος στην Αργεντινή για τουλάχιστον πέντε δολοφονίες αστέγων

Διεθνή / «Ο άνδρας με τη ματσέτα»: Συνελήφθη 37χρονος στην Αργεντινή για τουλάχιστον πέντε δολοφονίες αστέγων

Σύμφωνα με την κατάθεση του 16χρονου ανιψιού του, ο 37χρονος παγίδευε τα θύματά του, τα σκότωνε, τεμάχιζε τα σώματά τους, τα έκαιγε και στη συνέχεια ξεφορτωνόταν τα υπολείμματα σε σακούλες σκουπιδιών
LIFO NEWSROOM
Άδειες παραλίες στην Ιταλία: Γιατί οι Ιταλοί εγκαταλείπουν το καλοκαίρι στη θάλασσα

Διεθνή / Άδειες παραλίες στην Ιταλία: Γιατί οι Ιταλοί εγκαταλείπουν το καλοκαίρι στη θάλασσα

Από το Λάτσιο μέχρι το Σαλέντο και την Τοσκάνη, οι παραθαλάσσιες περιοχές βιώνουν πτώση της τουριστικής κίνησης. Πού οφείλεται η κρίση και ποιοι επηρεάζονται περισσότερο
LIFO NEWSROOM
 
 