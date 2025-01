Υπόθεση Μπαλντόνι-Λάιβλι: «Είμαι ένας άντρας με προβλήματα», λέει σε νέο ηχητικό

Ένα νέο ηχητικό ντοκουμέντο διάρκειας επτά λεπτών αναδεικνύει νέες πτυχές στην υπόθεση Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι.

Σε αυτό το ηχητικό μήνυμα προς την Μπλέικ Λάιβλι, ο Μπαλντόνι ακούγεται να της ζητά «συγγνώμη», διότι αρχικά είχε απορρίψει αλλαγές που του είχε προτείνει στο σενάριο της ταινίας «It Ends With Us». Ο Μπαλντόνι, εκτός από έναν εκ των πρωταγωνιστικών ρόλων, ήταν ο σκηνοθέτης και παραγωγός.

Όπως φαίνεται από το ηχητικό, τελικά ο Μπαλντόνι έκανε αποδεκτές τις προτάσεις της Λάιβλι - κάτι που έγινε έπειτα από «παρεμβάσεις» με μηνύματα του συζύγου της Ράιαν Ρέινολντς και της Τέιλορ Σουίφτ, κολλητής φίλης της Μπλέικ Λάιβλι.

Στο ηχητικό, ο Τζάστιν Μπαλντόνι λέει στην Μπλέικ Λάιβλι ότι είναι ένας «άντρας με προβλήματα» και ότι «δεν ανταποκρίθηκε». «Σίγουρα δεν ανταποκρίθηκα και εσύ δούλεψες πολύ σκληρά για αυτό», λέει ο Μπαλντόνι στη Λάιβλι στο φωνητικό μήνυμα.

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι ζητά συγγνώμη από την Μπλέικ Λάιβλι μετά τις συζητήσεις για τις αλλαγές που έκανε σε μια σκηνή της ταινίας «It Ends with Us».

Η ηχογράφηση αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα από τη βρετανική ταμπλόιντ Daily Mail, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί το πότε ακριβώς εγγράφηκε το μήνυμα.

Ο Μπαλντόνι, 41 ετών, κατηγορείται από την 37χρονη Λάιβλι για σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας αλλά και για απόπειρα οργανωμένης συκοφάντησής της μέσω κοινωνικών δικτύων - κατηγορίες που ο ίδιος αρνείται, ενώ οι δύο τους έχουν αλληλομηνυθεί.

We have obtained exclusive audio which sheds light on the feud between Justin Baldoni and Blake Lively. After Lively made changes to the script, she showed her disappointment with Baldoni's response, especially since Taylor Swift and Ryan Reynolds liked the changes. The clearly pic.twitter.com/7cQvIVc2eO