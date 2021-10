Τα ανθρώπινα λείψανα που βρέθηκαν σε πάρκο της Φλόριντα την Τετάρτη, επιβεβαιώθηκε πως ανήκουν στον αγνοούμενο αρραβωνιαστικό της δολοφονημένης μπλόγκερ, ανακοίνωσε το FBI.



Το πτώμα του Μπράιαν Λόντρι -ο οποίος αγνοείτο εδώ και πάνω από ένα μήνα- ταυτοποιήθηκε μέσω οδοντιατρικής τεκμηρίωσης.



«Στις 21 Οκτωβρίου του 2021, η σύγκριση οδοντιατρικού ιστορικού επιβεβαιώσε πως τα ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν στο Μνημείο T Mabry Carlton Jr και το Περιβαλλοντικό Πάρκο Myakkahatchee Creed ανήκουν στον Μπράιαν Λόντρι» ανέφερε στην ανακοίνωσή του το FBI.

#UPDATE: On October 21, 2021, a comparison of dental records confirmed that the human remains found at the T. Mabry Carlton, Jr. Memorial Reserve and Myakkahatchee Creek Environmental Park are those of Brian Laundrie. @FBITampa pic.twitter.com/ZnzbXiibTM