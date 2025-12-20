Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ - Ποιος και τι περιλαμβάνεται στα αρχεία Έπσταϊν

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα μια αρχική δέσμη εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Τα έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν φωτογραφίες, βίντεο και ανακριτικό υλικό, αναμένονταν με μεγάλο ενδιαφέρον, αφού το Κογκρέσο είχε ψηφίσει νόμο που υποχρεώνει την πλήρη δημοσιοποίησή τους έως εχθές, Παρασκευή.

Ωστόσο, το υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) αναγνώρισε ότι δεν θα μπορέσει να δώσει στη δημοσιότητα το σύνολο των εγγράφων εντός της προθεσμίας.

Στην πρώτη παρτίδα αρχείων περιλαμβάνονται αρκετά γνωστά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, καθώς και οι Μικ Τζάγκερ και Μάικλ Τζάκσον.

Η αναφορά ή η απεικόνιση κάποιου στα αρχεία δεν συνιστά ένδειξη παρανομίας. Πολλοί από όσους κατονομάζονται στα έγγραφα ή σε προηγούμενες δημοσιοποιήσεις που σχετίζονται με τον Έπσταϊν έχουν αρνηθεί κάθε εμπλοκή σε παράνομες πράξεις.

«Αυτό δεν αφορά τον Μπιλ Κλίντον»

Αρκετές από τις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιλαμβάνουν τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο, Μπιλ Κλίντον.

Σε μία φωτογραφία εμφανίζεται να κολυμπά σε πισίνα, ενώ σε μια άλλη φαίνεται ξαπλωμένος ενδεχομένως μέσα σε τζακούζι.

Facebook Twitter Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ

Facebook Twitter Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ

Ο Κλίντον είχε φωτογραφηθεί με τον Έπσταϊν αρκετές φορές τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, πριν από την πρώτη σύλληψη του Αμερικανού χρηματιστή.

Ποτέ δεν έχει κατηγορηθεί για παρανομίες από επιζώντες των κακοποιήσεων του Έπσταϊν και έχει αρνηθεί ότι γνώριζε για τα σεξουαλικά εγκλήματά του.

Εκπρόσωπος του Κλίντον σχολίασε τις νέες φωτογραφίες, λέγοντας ότι πρόκειται για υλικό δεκαετιών.

«Μπορούν να δώσουν στη δημοσιότητα όσες θολές φωτογραφίες - ηλικίας άνω των 20 ετών - θέλουν, αλλά αυτό δεν αφορά τον Μπιλ Κλίντον. Ποτέ δεν τον αφορούσε και ποτέ δεν θα τον αφορά», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Άντζελ Ουρένια.

«Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων εδώ. Η πρώτη ομάδα δεν γνώριζε τίποτα και διέκοψε κάθε σχέση με τον Έπσταϊν πριν αποκαλυφθούν τα εγκλήματά του. Η δεύτερη ομάδα συνέχισε τις σχέσεις μαζί του και μετά. Εμείς ανήκουμε στην πρώτη», πρόσθεσε η ίδια.

Μια φωτογραφία στα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα φαίνεται να δείχνει τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ ξαπλωμένο πάνω σε πέντε άτομα, των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί. Στην εικόνα διακρίνεται πίσω τους η Γκισλέιν Μάξγουελ, καταδικασμένη συνεργός του Έπσταϊν.

Ο Άντριου έχει βρεθεί στο επίκεντρο ετών κριτικής λόγω της παλαιάς φιλίας του με τον Έπσταϊν, ο οποίος δεν εμφανίζεται στη συγκεκριμένη φωτογραφία.

Facebook Twitter Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ

Έχει επανειλημμένα αρνηθεί κάθε παράνομη εμπλοκή και έχει δηλώσει ότι δεν «είδε, δεν υπήρξε μάρτυρας ούτε υποψιάστηκε οποιαδήποτε συμπεριφορά αυτού του είδους που αργότερα οδήγησε στη σύλληψη και την καταδίκη» του Έπσταϊν.

Τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν περιλαμβάνουν τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ποικιλία διασημοτήτων που έχουμε δει σε δημοσιοποίηση αρχείων σχετικών με τον Έπσταϊν.

Ο πρώην χρηματιστής ήταν γνωστός για τις διασυνδέσεις του στον χώρο της ψυχαγωγίας, της πολιτικής και των επιχειρήσεων.

Ορισμένες από τις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης τον δείχνουν με αστέρες όπως ο Μάικλ Τζάκσον, ο Μικ Τζάγκερ και η Νταϊάνα Ρος.

Δεν είναι σαφές πού ή πότε τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες ούτε σε ποιο πλαίσιο. Επίσης, δεν είναι ξεκάθαρο αν ο Έπσταϊν είχε σχέση με όλα αυτά τα πρόσωπα ή αν παρευρέθηκε στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις.

Φωτογραφίες από την περιουσία του Έπσταϊν που είχαν δημοσιοποιηθεί στο παρελθόν περιλάμβαναν εικόνες που δεν είχε τραβήξει ο ίδιος και από εκδηλώσεις στις οποίες δεν είχε παρευρεθεί.

Σε μία από τις νέες φωτογραφίες, ο Έπσταϊν εμφανίζεται μαζί με τον Μάικλ Τζάκσον. Ο ποπ σταρ φορά κοστούμι, ενώ ο Έπσταϊν φαίνεται να φορά φούτερ με φερμουάρ.

Μια άλλη εικόνα δείχνει τον Τζάκσον μαζί με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και τη Νταϊάνα Ρος. Ποζάρουν σε έναν μικρό χώρο, ενώ πολλά ακόμη πρόσωπα στην εικόνα έχουν καλυφθεί.

Facebook Twitter Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ

Facebook Twitter Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ

Άλλη φωτογραφία, από τις χιλιάδες που περιλαμβάνονται στα αρχεία, δείχνει τον θρύλο των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ, να ποζάρει με τον Κλίντον και μια γυναίκα, της οποίας το πρόσωπο έχει καλυφθεί. Και οι τρεις φορούν επίσημη ενδυμασία κοκτέιλ.

Αρκετές φωτογραφίες περιλαμβάνουν και τον ηθοποιό Κρις Τάκερ. Σε μία φαίνεται να ποζάρει καθισμένος δίπλα στον Κλίντον σε τραπέζι δείπνου. Σε άλλη εμφανίζεται σε διάδρομο αεροδρομίου μαζί με τη Γκισλέιν Μάξγουελ, τη συνεργό του Έπσταϊν που έχει καταδικαστεί.

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τζέφρι Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα τα αρχεία του μετά από μήνες καθυστερήσεων της κυβέρνησης Τραμπ