Υποβρύχιο Titan: Πιθανώς εντοπίστηκαν και ανθρώπινα λείψανα στα συντρίμμια του

Στα συντρίμμια που ανασύρθηκαν από το υποβρύχιο Titan στον Ατλαντικό Ωκεανό, πιθανώς βρέθηκαν και ανθρώπινα λείψανα που ανήκουν στους πέντε επιβάτες του, αναφέρει η αμερικανική ακτοφυλακή.

Τα απομεινάρια του υποβρυχίου που εντοπίστηκαν - ό,τι έμεινε μετά από την ενδόρρηξη - μεταφέρθηκαν στο Σεντ Τζονς του Καναδά την Τετάρτη. Μεταξύ των όσων ανασύρθηκαν είναι ένα μεγάλο, λευκό τμήμα καμπυλωτού μετάλλου, ένα αντικείμενο γεμάτο καλώδια άλλα και μηχανικά μέρη του υποβρυχίου.

Αμερικανοί επιστήμονες θα πραγματοποιήσουν επίσημη ανάλυση για να διαπιστωθεί αν όντως βρήκαν και λείψανα κατά την διαδικασία της ανάσυρσης, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ακτοφυλακή. Το Συμβούλιο Θαλάσσιων Ερευνών (MBI) της ακτοφυλακής θα μεταφέρει τα συντρίμμια σε λιμάνι των ΗΠΑ για περαιτέρω ανάλυση και έλεγχο.

BREAKING: Debris from the Titan submersible has been brought back to shore in Newfoundland



