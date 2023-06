Υποβρύχιο Titan: Ανασύρθηκαν συντρίμμια του μοιραίου βαθυσκάφους

Συντρίμμια από το υποβρύχιο Titan ανασύρθηκαν στην ξηρά στον Καναδά, δέκα ημέρες αφότου υπέστη «καταστροφική ενδόρρηξη» σε βάθος 12.500 ποδιών στον Ατλαντικό Ωκεανό, κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, σκοτώνοντας και τους πέντε επιβαίνοντές του.

Τα τεράστια κομμάτια μετάλλου εκφορτώθηκαν από το πλοίο Horizon Arctic στην αποβάθρα της καναδικής ακτοφυλακής στο Σεντ Τζονς, στο Νιουφάουντλαντ του Καναδά, σήμερα το πρωί.

Καλύφθηκαν γρήγορα με μεγάλους μουσαμάδες πριν ανυψωθούν, με γερανούς, σε φορτηγά, που θα τα μεταφέρουν σε εργαστήρια για ανάλυση.

Μεταξύ των όσων ανασύρθηκαν είναι ένα μεγάλο, λευκό τμήμα καμπυλωτού μετάλλου, ένα αντικείμενο γεμάτο καλώδια άλλα και μηχανικά μέρη του υποβρυχίου.

