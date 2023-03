Ξενάγηση για πρώτη φορά στο σημείο στέψης του βασιλιά Κάρολου- αλλά μόνο με κάλτσες

Για πρώτη φορά επισκέπτες του Αβαείου του Γουέστμινστερ θα επιτραπεί να σταθούν στο σημείο ακριβώς όπου θα στεφθεί βασιλιάς ο Κάρολος Γ', με βασική προϋπόθεση να μην φορούν παπούτσια, αλλά μόνο κάλτσες.

Για τον εορτασμό της στέψης της 6ης Μαΐου έχουν διοργανωθεί ειδικές ξεναγήσεις «μόνο με κάλτσες», που θα περιλαμβάνουν πρόσβαση στο μωσαϊκό Cosmati, έναν από τους μεγαλύτερους θησαυρούς της μεσαιωνικής τέχνης της Βρετανίας, ο οποίος συνήθως είναι αποκλεισμένος για το κοινό.

Στο περίτεχνο μωσαϊκό δάπεδο του 13ου αιώνα έχουν ορκιστεί να υπηρετούν το στέμμα όλοι βασιλείς και βασίλισσες της Βρετανίας εδώ και πάνω από 700 χρόνια, εκτός από τους Εδουάρδο Ε' και Εδουάρδο Η'.

Αν και σε αρκετές τελετές στέψης, μεταξύ άλλων της βασίλισσας Ελισάβετ Β' το 1953 και του Γεωργίου ΣΤ' το 1937 ήταν καλυμμένο με χαλί, στην περίπτωση του βασιλιά Κάρολου θα παραμείνει ακάλυπτο.

Το δάπεδο είναι πλούσιο σε συμβολισμούς και λέγεται ότι απεικονίζει το σύμπαν, με μια στρόγγυλη σφαίρα στο κέντρο του, προμηνώντας μάλιστα το τέλος του κόσμου, σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent.

Finally, this portrait of HM The Queen wearing her State dress and robe, and standing in the Abbey, is by Ralph Heimans. It was commissioned to mark Her Majesty's Diamond Jubilee and shows her standing on the Cosmati Pavement - the place where she was crowned on 2 June 1953. pic.twitter.com/7PKkunsW9i