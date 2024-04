Το Ιράν εκτόξευσε drones κατά του Ισραήλ

Ξεκίνησε η επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ, καθώς η Τεχεράνη εκτόξευσε drones το βράδυ του Σαββάτου.

Εκτιμάται πως τα δεκάδες drones που έχουν εκτοξευθεί από το Ιράν θα φθάσουν στο Ισραήλ στις 02.00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με το CH 12 TV. Η ισραηλινή αεράμυνα βρίσκεται ήδη σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού και διαθέτει συστήματα αναχαίτισης, συστήματα αεράμυνας και μαχητικά αεροσκάφη, που μπορούν να αντιμετωπίσουν τα drones, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Τα ισραηλινά F-35 έχουν ήδη καταρρίψει drones, κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Πληροφορίες από το Ισραήλ αναφέρουν πως έχουν εκτοξευθεί και πύραυλοι κρουζ, ενώ αναμένεται νέα συντονισμένη πυραυλική επίθεση τις επόμενες ώρες.

«Το Ιράν έχει εξαπολύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ, η αντιαεροπορική άμυνα του οποίου θα τα αντιμετωπίσει. Οι σειρήνες θα ηχήσουν στις απειλούμενες περιοχές. Θα χρειασθούν ώρες μέχρι να φθάσουν στο Ισραήλ», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός. Ο απόστρατος στρατηγός Αμος Γιαντλίν δήλωσε στο ισραηλινό Channel 12 TV ότι τα drones φέρουν το καθένα εκρηκτικά 20 κιλών και ότι η αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ είναι έτοιμη για να τα καταρρίψει.

BREAKING: Iran has launched "pilotless aircraft" at Israel, the Israeli military has said.



The IDF's Rear Admiral Daniel Hagari speaks at a press conference. https://t.co/jfztEpPkqo



📺 Sky 501 pic.twitter.com/b6hcY2f6ay — Sky News (@SkyNews) April 13, 2024

BREAKING: Several Israeli sources confirm that Iran has launched dozens of one-way drones — The Spectator Index (@spectatorindex) April 13, 2024

#BREAKING Israeli Army Radio confirms launch of dozens of drones from Iran towards Tel Aviv pic.twitter.com/vXXv6ASMcU — Anadolu English (@anadoluagency) April 13, 2024

Την είδηση μετέδωσε στο X (Twitter) ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ. «ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Ιράν εξαπολύει επίθεση κατά του Ισραήλ χρησιμοποιώντας δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μου είπαν τέσσερις Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι», έγραψε στο X.

BREAKING: Iran launches attack against Israel using dozens of drones, four U.S. and Israeli officials told me — Barak Ravid (@BarakRavid) April 13, 2024

Εκτιμάται ότι τα drones θα φτάσουν στο Ισραήλ κοντά στο ξημέρωμα τις Κυριακής και διεθνείς αναλυτές αναμένουν την ώρα εκείνη να ξεκινήσει και συντονισμένη πυραυλική επίθεση, πιθανώς με τη συμμετοχή της Χεζμπολάχ και άλλων συμμάχων του Ιράν στη Μέση Ανατολή. Η διεθνής κοινότητα ανέμενε μία αντίδραση, για την οποία είχε προειδοποιήσει η Τεχεράνη, μετά την επίθεση του Ισραήλ κατά του προξενείου του Ιράν στη Δαμασκό, όπου σκοτώθηκαν επτά άτομα. «Σε απάντηση στο έγκλημα του Σιωνιστικού καθεστώτος που επιτέθηκε στο προξενείο στη Δαμασκό, η Πολεμική Αεροπορία των Φρουρών της Επανάστασης έπληξε ορισμένους στόχους στα εδάφη του Σιωνιστικού καθεστώτος με δεκάδες drones και πυραύλους», μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι το Ιράν ξεκίνησε εναέρια επίθεση κατά του Ισραήλ και ότι ο Τζο Μπάιντεν ενημερώνεται συνεχώς για την κατάσταση από την ομάδα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταθούν στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και θα υποστηρίξουν την άμυνα του Ισραήλ κατά αυτών των απειλών από το Ιράν, διαμηνύει η Ουάσινγκτον.

Νωρίτερα, η Ιορδανία είχε ανακοινώσει πως κλείνει τον εναέριο χώρο της για όλες τις πτήσεις, μέχρι νεοτέρας, λόγω της «επικίνδυνης κατάστασης στην Μέση Ανατολή», όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Al Mamlaka. Σε ανακοίνωσή της, η Ρυθμιστική Επιτροπή Πολιτικής Αεροπορίας δηλώνει ότι αποφάσισε «να κλείσει προσωρινά τον ιορδανικό εναέριο χώρο για όλα τα αεροπλάνα (...) από τις 20.00 GMT, δηλαδή στις 23.00 τοπική ώρα» και μέχρι νεοτέρας. Παράλληλα, η Ιορδανία κήρυξε κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω της επίθεσης του Ιράν κατά του Ισραήλ, όπως μετέδωσαν το βράδυ του Σαββάτου κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ισραήλ είχε τεθεί σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού από τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου, απαγορεύοντας εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες, λόγω των πληροφοριών.

