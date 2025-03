Ξεκίνησε η δίκη της Νατντίν Μενέντεζ - Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει

Η ομοσπονδιακή υπόθεση διαφθοράς εναντίον της Ναντίν Μενέντεζ την τοποθετεί ως συνεργό στο έγκλημα με τον σύζυγό της, τον πρώην Αμερικανό γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ, ο οποίος καταδικάστηκε φέτος σε 11 χρόνια φυλάκισης για το ίδιο σκάνδαλο δωροδοκίας.

Εισαγγελείς και συνήγοροι υπεράσπισης άρχισαν τη Δευτέρα τις εναρκτήριες αγορεύσεις στη δίκη της Ναντίν Μενέντεζ, η οποία ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα με την επιλογή των ενόρκων σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι εισαγγελείς έχουν περιγράψει τη Ναντίν Μενέντεζ ως αναπόσπαστο κομμάτι των εγκλημάτων του συζύγου της, καθώς λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ αυτού και των ατόμων που τον χρημάτιζαν, συμμετείχε στα παράνομα κέρδη του και αναζητούσε δωροδοκίες. Το ζευγάρι επωφελούνταν από εξωτερικές πληρωμές για ένα ενυπόθηκο δάνειο και η ίδια λάμβανε αποζημίωση για μια δουλειά που δεν έκανε, σύμφωνα με την κατάθεση στην περυσινή δίκη του πρώην Γερουσιαστή του Νιου Τζέρσεϊ.

Η Ναντίν Μενέντεζ παραπέμφθηκε μαζί με τον σύζυγό της με τις κατηγορίες της δωροδοκίας, της παρεμπόδισης της δικαιοσύνης, της συνωμοσίας για τη διάπραξη αυτών των εγκλημάτων και άλλων κατηγοριών. Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης που ξεπερνά τα 10 έτη.

Ο Μπομπ Μενέντεζ, ο οποίος προέδρευε της επιδραστικής Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας έως ότου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, δικάστηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν και καταδικάστηκε για όλες τις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της δωροδοκίας, της παρακώλυσης της δικαιοσύνης και της εργασίας ως ξένος πράκτορας της Αιγύπτου. Καταδικάστηκε τον Ιανουάριο και αναμένεται να παραδοθεί τον Ιούνιο. Ασκεί έφεση.

Οι πράκτορες του FBI που έκαναν έφοδο στο σπίτι του ζευγαριού βρήκαν σχεδόν 500.000 δολάρια σε μετρητά, όπως και έπιπλα σπιτιού και άλλα τιμαλφή που έλαβαν ως δώρα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Η δίκη της Ναντίν Μενέντεζ έχει καθυστερήσει αρκετές φορές καθώς η 59χρονη διαγνώστηκε πρόσφατα με καρκίνο του μαστού και έπρεπε να υποβληθεί σε θεραπείες.

Την περασμένη εβδομάδα, μία ημέρα πριν από την έναρξη της επιλογής ενόρκων στην υπόθεσή της, ο σύζυγός της έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η σύζυγός του είχε κάνει επέμβαση αποκατάστασης του μαστού λίγες ημέρες πριν και ότι οι εισαγγελείς ήταν «σκληροί και απάνθρωποι» που προχώρησαν με τη δίκη.

My wife, who had breast cancer reconstructive surgery just days ago, is being forced by the government to go to trial tomorrow. Only the arrogance of the SDNY can be so cruel and inhumane. They should let her fully recover! @realDonaldTrump