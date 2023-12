WSJ: Στενός σύμμαχος του Πούτιν σχεδίασε τη δολοφονία του Πριγκόζιν- Σφοδρή αντίδραση του Κρεμλίνου

Το θέμα του θανάτου του Γεβγκένι Πριγκόζιν ανακίνησε δημοσίευμα της Wall Street Journal υποστηρίζοντας πως «το δεξί χέρι του Πούτιν τον έβγαλε από τη μέση», προκαλώντας την αντίδραση της Μόσχας.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την Wall Street Journal, ο Νικολάι Πατρούσεφ, κορυφαίος σύμμαχος του Ρώσου ηγέτη εδώ και δεκαετίες, ήταν ο κινητήριος μοχλός πίσω από «τη δολοφονία του αρχηγού της μισθοφορικής ομάδας Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν». Όπως αναφέρει το δημοσίευμα επικαλούμενο αξιωματούχους των δυτικών μυστικών υπηρεσιών και έναν πρώην αξιωματικό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών η δολοφονία του Πριγκόζιν προετοιμαζόταν για δύο μήνες και εγκρίθηκε από τον Νικολάι Πατρούσεφ. Ο ρόλος του Πατρούσεφ ως καθοδηγητή του σχεδίου για τη δολοφονία του Πριγκόζιν δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως.

Ο 72χρονος Πατρούσεφ, είναι πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας FSB. Τώρα κατέχει τη θέση του γραμματέα στο ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας και θεωρείται από τους πιο σκληροπυρηνικούς και με τη μεγαλύτερη επιρροή αξιωματούχους μεταξύ των στενών συμβούλων του Πούτιν.

Υπενθυμίζεται πως ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στις 23 Αυγούστου. Το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί την εμπλοκή στο θάνατο του Πριγκόζιν και ο Πούτιν υπονόησε για τη συντριβή του αεροσκάφους ότι πυροδοτήθηκε χειροβομβίδα μέσα σε αυτό. Και οι ουκρανικές αρχές είχαν αρνηθεί επίσης κάθε εμπλοκή.

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, όπως αναφέρει η Wall Street Journal, ένας Ευρωπαίος που ασχολείται με τη συλλογή πληροφοριών, ο οποίος διατηρούσε ένα δίαυλο επικοινωνίας με το Κρεμλίνο και είδε την είδηση της συντριβής, ρώτησε έναν αξιωματούχο εκεί τι είχε συμβεί. «Έπρεπε να απομακρυνθεί», του απάντησε χωρίς δισταγμό ο αξιωματούχος του Κρεμλίνου, όπως γράφει το δημοσίευμα. Η WSJ ανέφερε ακόμα ότι το ιδιωτικό αεροσκάφος του Πριγκόζιν καταρρίφθηκε από μικρή βόμβα που είχε τοποθετηθεί κάτω από το ένα φτερό.

Εννέα άλλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης κατά τη συντριβή του αεροσκάφους που κατευθυνόταν προς την Αγία Πετρούπολη: δύο άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της Βάγκενρ, τέσσερις σωματοφύλακες του Πριγκόζιν και τρία μέλη του πληρώματος.

A video shared by Russian online news publication Mash on Telegram on Aug. 23 shows the crash site of Wagner Group's boss Yevgeny Prigozhin’s private plane in Russia's Tver Oblast.



