Ιράν: Εκατοντάδες πολίτες θρηνούν τον Χαμενεΐ - Συγκεντρώθηκαν για προσευχή αψηφώντας τον πόλεμο

Κρατούσαν πορτρέτα του δολοφονημένου Χαμενεΐ - Φώναζαν συνθήματα κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Φωτ. αρχείου / EPA
Εκατοντάδες Ιρανοί πιστοί συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις για την πρώτη προσευχή της Παρασκευής από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος.

Αψηφώντας τους σφοδρούς βομβαρδισμούς, κρατούσαν πορτρέτα του δολοφονημένου Ιρανού ηγέτη, Αγιατολάχ Χαμενεΐ και φώναζαν συνθήματα κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς προσέρχονταν για τη μεσημεριανή προσευχή της Παρασκευής κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα του Ραμαζανιού.

Πολλοί κρατούσαν επίσης ιρανικές σημαίες, εκφράζοντας τη στήριξή τους προς την κυβέρνηση της χώρας εν μέσω των συνεχιζόμενων επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένου του πλήγματος στις πρώτες ώρες της σύγκρουσης που στοίχισε τη ζωή στον ανώτατο ηγέτη.

Βίντεο που δημοσίευσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πλήθη ανδρών και γυναικών, ντυμένων στα μαύρα, να κατευθύνονται προς έναν ανοιχτό χώρο έξω από το μεγάλο τέμενος στην πρωτεύουσα.

Σε ένα από τα βίντεο, ένας άνδρας μιλά μέσω μεγαφώνου και θρηνεί τον Χαμενεΐ, περιγράφοντάς τον ως «την ενσάρκωση της ευσέβειας και της καθοδήγησης στην εποχή μας», ενώ άλλοι πιστοί, καθισμένοι πάνω σε χαλιά προσευχής, κλαίνε.

Φωτογραφίες δείχνουν επίσης πιστούς να συμμετέχουν σε διαδήλωση κατά του πολέμου μετά το τέλος της προσευχής.

Παρόμοιες εικόνες καταγράφηκαν και σε άλλες πόλεις του Ιράν, όπως το Ιλάμ και το Μπορουτζέρντ στα δυτικά και η Ζαχεντάν στα νοτιοανατολικά της χώρας.

Με πληροφορίες από Al Jazeera

