Wall Street Journal: Τα ΗΑΕ επιτέθηκαν στο Ιράν τον Απρίλιο

Η Wall Street Journal ανέφερε χθες Δευτέρα ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διεξήγαγαν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν τον Απρίλιο.

Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα ήταν γνωστό ότι μόνο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν συμμετάσχει σε επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αμερικανικής εφημερίδας, η οποία επικαλέστηκε πηγές της που δεν κατονόμασε, βομβαρδισμοί των ΗΑΕ είχαν στόχο στις αρχές Απριλίου πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη νήσο Λαβάν, ιρανικό έδαφος στον Κόλπο.

Μετά τα πλήγματα στις εγκαταστάσεις, που δεν αποδόθηκαν σε κάποια χώρα συγκεκριμένα, η Τεχεράνη εξαπέλυσε αντεπιθέσεις εναντίον του Κατάρ και των ΗΑΕ.

Άγνωστο το πότε έγινε η επίθεση των ΗΑΕ στο Ιράν

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ότι διεξήχθησαν πράγματι επιχειρήσεις των Εμιράτων εναντίον του Ιράν. Επίσης, η αμερικανική εφημερίδα δεν διευκρίνισε την ημερομηνία ούτε την ώρα.

Η χώρα ήταν ανάμεσα στους στόχους πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που εξαπέλυσε το Ιράν σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του από την 28η Φεβρουαρίου.

Από την έναρξη του πολέμου ως την 8η Μαΐου, η μοναρχία του Κόλπου έγινε στόχος 551 βαλλιστικών πυραύλων, 29 πυραύλων κρουζ και 2.263 drones, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Οι ιρανικές επιθέσεις είχαν στόχο κυρίως αμερικανικές βάσεις και ενεργειακές υποδομές, αλλά και ακίνητα και ξενοδοχεία. Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, στοίχισαν τη ζωή 10 αμάχων.

Παρά το πολύ υψηλό ποσοστό αναχαιτίσεων που ανακοινωνόταν από τις αρχές, οι επιθέσεις αυτές έκαναν θρύψαλλα την αύρα σταθερότητας και τη φήμη της οποίας έχαιρε ειδικά το Ντουμπάι, κόμβος επιχειρηματικής δραστηριότητας, μαγνήτης τουριστών και επενδυτών στην περιοχή πριν από τον πόλεμο.

Τα ΗΑΕ, παραδοσιακά στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, έχουν υιοθετήσει πολύ πιο σκληρό τόνο έναντι του Ιράν από άλλες χώρες της περιοχής.