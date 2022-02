Ο Φίλιπ Κρόουθερ του Associated Press βρίσκεται στην Ουκρανία, μεταδίδοντας σε όλο τον πλανήτη τις εξελίξεις από το Κίεβο.

Την ώρα που ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί τις κινήσεις της Μόσχας, μετά την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των Ντονέτσκ και Λογκάνσκ, αλλά και τις αντιδράσεις της Δύσης, ο διεθνής ανταποκριτής για το Associated Press έγινε viral λόγω ενός βίντεο. Σε αυτό ο Κρόουθερ μεταδίδει τις εξελίξεις στην Ουκρανία σε διαφορετικά και μέσα και σε έξι διαφορετικές γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά και Λουξεμβουργιανά.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και γι΄ αυτό δεν ήταν λίγοι οι διεθνείς δημοσιογράφοι που δημοσίευσαν στο Twitter τους το βίντεο του συναδέλφου τους. Το βίντεο έχει τουλάχιστον 11.300 retweets και πάνω από 45.300 likes.

Six-language coverage from #Kyiv with @AP_GMS. In this order: English, Luxembourgish, Spanish, Portuguese, French, and German. pic.twitter.com/kyEg0aCCoT