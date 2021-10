Viral έχει γίνει βίντεο με αεροπλάνο της Air India, που κόλλησε κάτω από μια γέφυρα στο Δελχί.

Το βίντεο δείχνει το αεροπλάνο, τα φτερά του οποίου φαίνεται να έχουν αφαιρεθεί καθώς ο αερoσκάφος έχει αποσυρθεί από τις πτήσεις, να κολλάει κάτω από μία γέφυρα καθώς μεταφέρεται σε άλλον χώρο.

Ένας δημοσιογράφος, ανάρτησε το βίντεο στο Twitter, μαζί με την ανακοίνωση της Air India, η οποία ανέφερε ότι η αεροπορική εταιρεία δεν είχε πια καμία σχέση με το αεροπλάνο.

«Πρόκειται για ένα (μη καταχωρημένο πλέον) αεροσκάφος της Air India που έχει πουληθεί» και δεν ανήκει πλέον στην εταιρεία. To αεροσκάφος μεταφέρθηκε χθες (2 Οκτωβρίου) το βράδυ από τους νέους ιδιοκτήτες. Η Air India δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το αεροσκάφος σε καμία περίπτωση», ανέφερε η ανακοίνωση.

Αξιωματούχοι του αεροδρομίου του Δελχί δήλωσαν στην εφημερίδα Times of India ότι «το αεροσκάφος σίγουρα δεν ανήκει στον στόλο του αεροδρομίου του Δελχί» και ότι «ο πιλότος ενδέχεται να έκανε λάθος κατά τη μεταφορά του».

#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location?

The competition starts now👇 pic.twitter.com/pukB0VmsW3