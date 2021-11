Ο Astro- ή Τέρενς Γουίλσον όπως ήταν το πραγματικό όνομα του πρώην μέλους των UB40- άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από σύντομη ασθένεια.

Ήταν ιδρυτικό μέλος των UB40, μπάντα στην οποία έμεινε για περίπου τρεις δεκαετίες. Μετά την αποχώρησή του το 2013 ίδρυσε νέο συγκρότημα με τους Άλι Κάμπελ και Μάικλ Βίρτιου, επίσης πρώην μέλη των UB40.

Η τελευταία μπάντα του ανακοίνωσε μέσω social media τον θάνατο του 64χρονου. «Είμαστε απολύτως συντετριμμένοι και συγκλονισμένοι γιατί πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι ο αγαπημένος μας Astro πέθανε σήμερα έπειτα από πολύ σύντομη ασθένεια. Ο κόσμος δεν θα είναι ποτέ ίδιος χωρίς εκείνον», ανέφερε η ανάρτηση.

