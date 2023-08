Τζόρτζια Μελόνι: «Ντράπηκα»- Απαντά για το περιστατικό με τους τουρίστες που δεν πλήρωσαν

Οι Ιταλοί τουρίστες που έφαγαν σε εστιατόριο στην Αλβανία κι έφυγαν χωρίς να πληρώσουν, εκνεύρισαν τόσο πολύ την Τζόρτζια Μελόνι που, γυρνώντας πίσω στην Ιταλία, έκανε και μια ανάρτηση για το περιστατικό.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, ενώ έκανε διακοπές στην Αλβανία, καλεσμένη του Εντι Ράμα, πήρε την πρωτοβουλία και πλήρωσε εκείνη τον λογαριασμό των Ιταλών που έφυγαν χωρίς να πληρώσουν.

Ο Έντι Ράμα, μιλώντας στην εφημερίδα La Stampa, σημείωσε πως η Ιταλίδα πρωθυπουργός ζήτησε από τον Ιταλό πρεσβευτή στην Αλβανία το εξής: «Πήγαινε και πλήρωσε τον λογαριασμό αυτών των ηλιθίων, σε παρακαλώ».

Τώρα, γυρνώντας πίσω στην Ιταλία, η Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε εκτενώς στο περιστατικό μέσω ανάρτησή της, διότι υπήρχαν Ιταλοί που την αποδοκίμασαν, κάνοντας λόγο για «τουριστικό εθνικισμό».

Σήμερα η Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε με ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter) ότι αισθάνεται «ντροπή που μας συζητάνε στο εξωτερικό για αυτά τα πράγματα και γιαυτό ζήτησα από τον Ιταλό πρέσβη να τακτοποιήσει τον λογαριασμό», τονίζοντας ότι η ίδια δεν έκανε «τίποτα σπουδαίο».

«Ενώ ήμουν στην Αλβανία, ο πρωθυπουργός Ράμα μου είπε την ιστορία 4 Ιταλών που έφυγαν σε ένα τοπικό εστιατόριο χωρίς να πληρώσουν τον λογαριασμό. Ο εστιάτορας, αφού οι εικόνες έγιναν viral, είπε ότι είναι χαρούμενος γιατί οι συμπατριώτες μας έφαγαν καλά και έμειναν ικανοποιημένοι.

Ντράπηκα, γιατί η Ιταλία που θέλω να εκπροσωπήσω δεν είναι ένα έθνος που συζητείται στο εξωτερικό για αυτά τα πράγματα, που δεν σέβεται τη δουλειά των άλλων, που πιστεύει ότι είναι διασκεδαστικό να εξαπατάς τους άλλους. Έτσι αποφάσισα να ζητήσω από τον πρέσβη να πάει να τακτοποιήσει τον λογαριασμό» ανέφερε αρχικά.

Δεν έκανα τίποτα σπουδαίο, στην πραγματικότητα δεν το ανακοίνωσα καν. Ωστόσο, ακόμη και αυτό έχει δημιουργήσει διαμάχη στην Ιταλία, από μια αντιπολίτευση που προφανώς προτιμά μια άλλη εικόνα της Ιταλίας. Λυπάμαι γιατί ήλπιζα ότι τουλάχιστον σε κάτι τόσο ασήμαντο θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε όλοι» κατέληξε η Τζόρτζια Μελόνι στην ανάρτησή της.

Mentre mi trovavo in Albania il Primo Ministro Rama mi racconta la storia di 4 italiani che in un ristorante del posto erano scappati senza pagare il conto. Il ristoratore, dopo che le immagini della fuga erano diventate virali, aveva detto che era comunque felice perché i nostri…

Παρόλα αυτά, η απόφαση της Τζόρτζια Μελόνι προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στην Ιταλία.

«Να το πούμε απλά: αν πας σε ιταλικό beach bar και αφήσεις απλήρωτο το λογαριασμό 200 ευρώ για ομπρέλα και ξαπλώστρα, να παρεμβαίνει η κυβέρνηση! Αυτά θα ήταν τα νέα σύνορα του τουριστικού εθνικισμού!» είπε, ασκώντας κριτική στη Μελόνι, η Ντανιέλα Ρουφίνο, μέλος του αντιπολιτευόμενου κόμματος «Azione».

«Αν πάτε στη ντίσκο και μεθύσετε, μην ανησυχείτε: πάρτε το ταξί να γυρίσετε... πληρώνει ο Σαλβίνι. Βρίσκεστε σε διακοπές και θέλετε να αποδράσετε από ένα εστιατόριο χωρίς να πληρώσετε; Κανένα πρόβλημα... πληρώνει η Μελόνι! Ο Έντι Ράμα διαμαρτυρήθηκε στη Μελόνι για τον απλήρωτο λογαριασμό στην Αλβανία και εκείνη ζητά από την πρεσβεία των Τιράνων να πληρώσει... με τα χρήματα των φορολογουμένων» είπε στο ίδιο ύφος ο Ρικάρντο Μάγκι, γραμματέας του, επίσης αντιπολιτευόμενου «+Europe».

Σύμφωνα με τον Αλβανό πρωθυπουργό, στη χώρα αναμένονται 500.000 επισκέπτες. Πολλοί είναι οι Ιταλοί που απέφυγαν τα εσωτερικά ταξίδια φέτος, λόγων των υψηλών τιμών, και ταξίδεψαν στην Αλβανία όπου τα καταλύματα και οι υποδομές στις πλαζ είναι φθηνότερες.

