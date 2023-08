Αντιδράσεις στην Ιταλία μετά την απόφαση της Τζόρτζια Μελόνι να «πληρώσει τον λογαριασμό των ηλίθιων»

Σε «εθνικό» θέμα έχει μετατραπεί στην Ιταλία η απόφαση της Τζόρτζια Μελόνι να πληρώσει μέσω του πρέσβη στην Αλβανία τον απλήρωτο λογαριασμό Ιταλών τουριστών στη χώρα του Έντι Ράμα.

Συγκεκριμένα, μια παρέα Ιταλών έφυγαν από ένα αλβανικό εστιατόριο χωρίς να πληρώσουν. Ο Έντι Ράμα, μιλώντας στην εφημερίδα La Stampa, σημείωσε πως η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, ζήτησε από τον Ιταλό πρεσβευτή στην Αλβανία το εξής: «Πήγαινε και πλήρωσε τον λογαριασμό αυτών των ηλιθίων, σε παρακαλώ».

«Κατόπιν σύστασης της πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, προχωρήσαμε στην εξόφληση του λογαριασμού που άφησε απλήρωτο μια ομάδα Ιταλών τουριστών σε εστιατόριο στην πόλη Μπεράτ. Οι Ιταλοί σέβονται τους κανόνες και εξοφλούν τα χρέη τους και ελπίζουμε ότι επεισόδια αυτού του είδους δεν θα επαναληφθούν. Όσον αφορά το υπόλοιπο του λογαριασμού του εστιατορίου στο Μπεράτ που δεν πληρώθηκε από τους Ιταλούς τουρίστες, πρέπει να σημειωθεί ότι η πληρωμή ρευστοποιήθηκε με προσωπικά κεφάλαια της Μελόνι μέσω της Πρεσβείας, η οποία περιορίστηκε στη φυσική πραγματοποίηση της πληρωμής» ανέφερε η πρεσβεία σε ανάρτησή της στο Facebook.

Παρόλα αυτά, η απόφαση της Τζόρτζια Μελόνι προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στην Ιταλία.

«Να το πούμε απλά: αν πας σε ιταλικό beach bar και αφήσεις απλήρωτο το λογαριασμό 200 ευρώ για ομπρέλα και ξαπλώστρα, να παρεμβαίνει η κυβέρνηση! Αυτά θα ήταν τα νέα σύνορα του τουριστικού εθνικισμού!» είπε, ασκώντας κριτική στη Μελόνι, η Ντανιέλα Ρουφίνο, μέλος του αντιπολιτευόμενου κόμματος «Azione».

«Αν πάτε στη ντίσκο και μεθύσετε, μην ανησυχείτε: πάρτε το ταξί να γυρίσετε... πληρώνει ο Σαλβίνι. Βρίσκεστε σε διακοπές και θέλετε να αποδράσετε από ένα εστιατόριο χωρίς να πληρώσετε; Κανένα πρόβλημα... πληρώνει η Μελόνι! Ο Έντι Ράμα διαμαρτυρήθηκε στη Μελόνι για τον απλήρωτο λογαριασμό στην Αλβανία και εκείνη ζητά από την πρεσβεία των Τιράνων να πληρώσει... με τα χρήματα των φορολογουμένων» είπε στο ίδιο ύφος ο Ρικάρντο Μάγκι, γραμματέας του, επίσης αντιπολιτευόμενου «+Europe».

Σύμφωνα με τον Αλβανό πρωθυπουργό, στη χώρα αναμένονται 500.000 επισκέπτες. Πολλοί είναι οι Ιταλοί που απέφυγαν τα εσωτερικά ταξίδια φέτος, λόγων των υψηλών τιμών, και ταξίδεψαν στην Αλβανία όπου τα καταλύματα και οι υποδομές στις πλαζ είναι φθηνότερες.

