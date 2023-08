«Πλήρωσε τον λογαριασμό αυτών των ηλιθίων»: Οργή της Μελόνι για Ιταλούς τουρίστες στην Αλβανία

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, κάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές της στην Αλβανία, αλλά κατά τη διάρκεια τους προέκυψε ένα περιστατικό που προκάλεσε τον έντονο εκνευρισμό της.

Η Τζόρτζια Μελόνι πέρασε μαζί με την οικογένειά της λίγες ημέρες στην Αλβανία, προσκεκλημένη του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Η χώρα, να σημειωθεί, γνωρίζει τουριστική έκρηξη αυτό το καλοκαίρι, προσελκύοντας επισκέπτες με τις παραλίες της λευκής άμμου και τις χαμηλές τιμές σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

🇦🇱PM Edi Rama's commentary on the private visit of🇮🇹PM Giorgia Meloni to Vlora🇦🇱: "Sorella d'Albania, Fratello D' Italia"

→ Ah! Edi Rama 's patchwork / rainbow family! pic.twitter.com/wQ71RD8TGQ