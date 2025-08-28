Τζορτζ Κλούνεϊ: Ακύρωσε συνέντευξη Τύπου στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025 - Ο λόγος

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ φέρεται να μείωσε τις εμφανίσεις του την παραμονή της παγκόσμιας πρεμιέρας της ταινίας του «Jay Kelly» στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025, λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας.

Κατά την πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ, την Τετάρτη 27 Αυγούστου, ο ηθοποιός ακύρωσε μια συνέντευξη Τύπου για το «Jay Kelly», σε σκηνοθεσία Νόα Μπόμπακ ενώ δεν παρευρέθηκε σε δείπνο με τους συντελεστές, όπως αναφέρει το Hollywood Reporter.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην παραγωγή, ο Τζορτζ Κλούνεϊ ένιωσε αδιαθεσία και οι συνεργάτες του τον συμβούλευσαν να επιστρέψει στο ξενοδοχείο του για να ξεκουραστεί, καθώς τον περιμένει μία πολύ απαιτητική Πέμπτη.

Hollywood stars and Netflix are set to take the spotlight Thursday on the second day of the prestigious Venice film festival, with George Clooney, Adam Sandler and Emma Stone preparing for high-profile premiereshttps://t.co/beIZ7Hs0cw pic.twitter.com/5UBD7fxkjp — AFP News Agency (@AFP) August 28, 2025

Στο σημερινό πρόγραμμα του σταρ περιλαμβάνονται η επίσημη συνέντευξη Τύπου για την ταινία του Netflix και στη συνέχεια η πρεμιέρα τoυ «Jay Kelly» στην Sala Grande.

Η ταινία «Jay Kelly» αναμένεται στην οθόνη στις 5 Δεκεμβρίου. Ακολουθεί έναν «διάσημο κινηματογραφικό αστέρα (Κλούνεϊ) και τον αφοσιωμένο μάνατζέρ του (Σάντλερ) που ξεκινούν ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό ταξίδι στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της ταινίας, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι δύο άνδρες έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τις επιλογές τους, τις σχέσεις τους με αγαπημένα πρόσωπα και το αποτύπωμα που θα αφήσουν πίσω.

Το λαμπερό καστ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τους Ράιλι Κίου, Γκρέις Έντουαρντς, Στέισι Κιτς, Πάτρικ Γουίλσον, Τζος Χάμιλτον καθώς και τον Βρετανό κωμικό Λένι Χένρι.

Τζορτζ Κλούνεϊ: Εκτιμάται πως δεν είναι σοβαρή η κατάστασή του

Αν και η κατάσταση του Τζορτζ Κλούνεϊ εκτιμάται πως δεν είναι σοβαρή, η αιτία της αδιαθεσίας παραμένει άγνωστη. Ο φωτογραφικός φακός «έπιασε» τον σταρ να επιβιβάζεται σε ένα σκάφος και να φεύγει από το Hotel Excelsior γύρω στις 4 μ.μ. (τοπική ώρα) με προορισμό το σπίτι του, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, είχε φωτογραφηθεί στη Βενετία μαζί με την συμπρωταγωνίστριά του Λόρα Ντερν. Έδειχνε κομψός κατά την άφιξή του στο Λίντο φορώντας ένα μπλε κοστούμι και ένα ριγέ πουκάμισο, χωρίς κάτι να μαρτυρά ότι δεν ένιωθε καλά.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του, Αμάλ, φιλοξένησαν τον Άνταμ Σάντλερ, την σκηνοθέτιδα της «Barbie» Γκρέτα Γκέργουιγκ και την Ιβ Χιούσον, κόρη του Μπόνο των U2, στη βίλα τους αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων στη λίμνη Κόμο.