Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Διαδηλωτές ξεδίπλωσαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης

Μια μικρή ομάδα διαδηλωτών άνοιξε ένα πανό ενάντια στον πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας.

Περίπου είκοσι μέλη μιας συλλογικότητας από την περιοχή της ιταλικής πόλης συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Μέγαρο των Φεστιβάλ, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πανό με τα συνθήματα «Free Palestine» («Ελεύθερη Παλαιστίνη») και «Stop the Genocide» («Σταματήστε τη γενοκτονία»).

On the first day of Venice Film Festival, a group of activists unveil a banner in front of the red carpet with the words 'Free Palestine' and 'Stop The Genocide'.



A march for the cause is planned for Saturday at the festival #Venezia82 pic.twitter.com/bN98krwQek — Screen International (@Screendaily) August 27, 2025

«Πρέπει να εκμεταλλευτούμε το ενδιαφέρον που υπάρχει για το φεστιβάλ, ώστε να στραφεί η προσοχή στην Παλαιστίνη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέλος της συλλογικότητας, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα βρουν και άλλους συμμάχους «για να σταματήσει η γενοκτονία τώρα».

Το Σάββατο έχει προγραμματιστεί μεγαλύτερη κινητοποίηση, με τη συμμετοχή περίπου εκατό τοπικών πολιτικών οργανώσεων.

Όπως και στο Φεστιβάλ των Καννών τον Μάιο, έτσι και στη Βενετία εκατοντάδες Ιταλοί αλλά και ξένοι δημιουργοί υπέγραψαν πρόσφατα ανοιχτή επιστολή, ζητώντας από τη Μόστρα να πάρει σαφή θέση και να καταδικάσει τον πόλεμο στη Γάζα, που ξέσπασε μετά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η συλλογικότητα Venice4Palestine (V4P) κάλεσε το φεστιβάλ να μη μετατραπεί σε «ένα θλιβερό και άδειο βήμα», αλλά να εκφράσει «ξεκάθαρη και χωρίς αμφισημίες στάση».

Local political and grassroot groups at the #VeniceFilmFestival call for a “free Palestine” and announce that they will be marching in protest of Israel’s treatment of Palestinians in Gaza and the West Bank, on the main Santa Maria Elisabetta avenue on August 30



More details… pic.twitter.com/vRrrivMJiB — Deadline (@DEADLINE) August 27, 2025

Στους υπογράφοντες περιλαμβάνονται σημαντικά ονόματα του ιταλικού κινηματογράφου, όπως ο Ματέο Γκαρόνε και ο Μάρκο Μπελόκιο, αλλά και διεθνείς δημιουργοί όπως ο Κεν Λόουτς, η Οντρέ Ντιγουάν και ο Έιμπελ Φεράρα.

«Η Μόστρα της Βενετίας δεν είναι φυσικά αποκομμένη από την πραγματικότητα», τόνισε σε δηλώσεις του ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα. Ωστόσο, πρόσθεσε, «η Μπιενάλε δεν υιοθετεί άμεσα πολιτικές θέσεις ούτε εκδίδει πολιτικές ανακοινώσεις, καθώς αποτελεί έναν πολιτιστικό χώρο διαλόγου, ανταλλαγής και ανοίγματος».

Το φετινό φεστιβάλ φέρνει τη Γάζα στο επίκεντρο και μέσα από το διαγωνιστικό του πρόγραμμα, όπου έχει επιλεγεί η ταινία “The Voice of Hind Rajab” («Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ»). Το φιλμ αφηγείται την ιστορία ενός μικρού κοριτσιού που σκοτώθηκε στις 19 Ιανουαρίου στη Γάζα, μαζί με μέλη της οικογένειάς του, την ώρα που προσπαθούσαν να διαφύγουν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Οι ηχογραφήσεις με τη φωνή της Χιντ, όταν ζητούσε βοήθεια, είχαν προκαλέσει συγκίνηση σε ολόκληρο τον κόσμο όταν έγιναν γνωστές – και τώρα μεταφέρονται στη μεγάλη οθόνη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ