Τζο Μπάιντεν: «Κίνδυνος για την δημοκρατία ο Τραμπ»

Συνάντηση με τον ομόλογό του της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γεόλ, είχε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και μίλησε τόσο για την απειλή της Βόρειας Κορέας όσο και τον Ντόναλντ Τράμπ.

Μια μέρα μετά την ανακοίνωση της νέας υποψηφιότητάς του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε σήμερα ότι μια πυρηνική επίθεση εκ μέρους της Βόρειας Κορέας θα προκαλούσε «το τέλος» του καθεστώτος της Πιονγκγιάνγκ.

Ο Τζο Μπάιντεν στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον ομόλογό του της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γεόλ υπενθύμισε ότι μόνον εκείνος έχει την εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσει τα αμερικανικά πυρηνικά όπλα, ωστόσο σημείωσε ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικά στην κορεατική χερσόνησο. Πρόσθεσε ότι οι ενέργειες της Βόρειας Κορέας συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των κυρώσεων που της έχουν επιβληθεί.

Ο Γιουν Σουκ Γεόλ από την πλευρά του διαβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον θα απαντήσει σε οποιαδήποτε πυρηνική επίθεση της Βόρειας Κορέας. Η ειρήνη με την Πιονγκγιάνγκ είναι εφικτή μόνο με την επίδειξη δύναμης και όχι μέσω της έκφρασης «καλής θέλησης», επέμεινε. «Μπορούμε να επιτύχουμε την ειρήνη με συντριπτικά ανώτερες δυνάμεις και όχι μια πλασματική ειρήνη, βασισμένη στην καλή θέληση της άλλης πλευράς», είπε.

ΗΠΑ και Νότια Κορέα συμφώνησαν εξάλλου να ενισχύσουν την οικονομική συνεργασία τους σε κρίσιμους τομείς της τεχνολογίας, όπως στα μικροτσίπ, τα ηλεκτρικά οχήματα και τις μπαταρίες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις συζητήσεις για το θέμα των τσιπ και ο Τζο Μπάιντεν υπογράμμισε ότι η πολιτική του για τους ημιαγωγούς δεν έχει ως στόχο να πλήξει την Κίνα αλλά, αντιθέτως, να αυξήσει τις θέσεις εργασίας στην εγχώρια βιομηχανία και να βελτιώσει την πρόσβαση στα μικροτσίπ.

As our troops, who still proudly serve together in the Republic of Korea to this day, say:



We go together!



May that continue to be the refrain of the Republic of Korea and the United States of America for all the days ahead. pic.twitter.com/mqcFyBi16r