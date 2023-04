Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο - Συναγερμός στην Ιαπωνία

Σε εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου προχώρησε η Βόρεια Κορέα, πυροδοτώντας πρόσκαιρο συναγερμό στην Ιαπωνία και συγκεκριμένα στο νησί Χοκάιντο.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Φουμίο Κισίντα διευκρίνισε ότι τελικά ο πύραυλος «δεν έπεσε σε ιαπωνικό έδαφος». Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας, Γιασουκάζου Χαμάντα ανέφερε πως ο «πιθανόν» διηπειρωτικός πύραυλος (ICBM) μάλλον δεν κατέπεσε εντός της ιαπωνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ).

Νωρίτερα, το νοτιοκορεατικό γενικό επιτελείο ανέφερε πως η Βόρεια Κορέα «εκτόξευσε πύραυλο άγνωστου τύπου προς την ανατολική θάλασσα», όπως ονομάζεται στην κορεατική χερσόνησο αυτή που στο Τόκιο αποκαλείται θάλασσα της Ιαπωνίας.

Η εκτόξευση προκάλεσε την αποστολή επείγοντος μηνύματος στους κατοίκους της νήσου Χοκάιντο, στο βόρειο τμήμα του ιαπωνικού αρχιπελάγους, που κλήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο είτε μέσα σε κτίρια, είτε υπογείως. Ωστόσο, η ακτοφυλακή και οι τοπικές αρχές ανέφεραν κατόπιν ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος.

DEVELOPING: Japan warns residents to take shelter from the threat of a suspected ballistic missile launched by North Korea https://t.co/SX8Q8GjlBC pic.twitter.com/1eYghJlFKI