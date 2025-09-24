Τζίμι Κίμελ: Επέστρεψε με δάκρυα στα μάτια και αποθεώθηκε - Όσα είπε για Τραμπ, Κερκ, Disney

Με ένα θερμό χειροκρότημα και το κοινό να φωνάζει το όνομά του, ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε μετά από μια εβδομάδα ύστερα από την αναβολή της εκπομπής του.

O Τζίμι Κίμελ ξεκίνησε τον μονόλογό του, σχολιάζοντας με τον δικό του τρόπο την επικαιρότητα. «Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ απόψε μαζί σας. Δεν είμαι σίγουρος ποιος είχε πιο περίεργες 48 ώρες: εγώ ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tylenol».

O Τζίμι Κίμελ συνέχισε ευχαριστώντας όλους τους παρουσιαστές που τον υποστήριξαν κατά τη διάρκεια της διαμάχης των περασμένων ημερών. Τζίμι Φάλον, Ντέιβιντ Λέτερμαν, Στίβεν Κόλμπερτ, Τζον Στιούαρτ και Σεθ Μάγιερς επέκριναν την Πέμπτη, τη λογοκρισία, όπως κατήγγειλαν, που ασκεί η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά την αναστολή της δημοφιλούς εκπομπής του συναδέλφου τους, Τζίμι Κίμελ.

Θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του επίσης, τους θαυμαστές του, λέγοντας: «Δεν θα το ξεχάσω ποτέ» ενώ ευχαρίστησε όσους τον συμπαθούν αλλά και όσους δεν τον συμπαθούν.

Jimmy Kimmel's full monologue tonight pic.twitter.com/sZI6uouUAd — Marlow Stern (@MarlowNYC) September 24, 2025

Στη συνέχεια, ο Τζίμι Κίμελ αφιέρωσε λίγο χρόνο για να ευχαριστήσει τους υποστηρικτές του, καθώς και όσους διαμαρτυρήθηκαν για την επιστροφή της εκπομπής του στον αέρα. «Νοιαζόσασταν αρκετά για την εκπομπή μου ώστε να ακουστούν οι φωνές σας, ώστε να ακουστεί και η δική μου», είπε.

Επίσης, μίλησε για τους ανθρώπους που δεν τους αρέσει η εκπομπή του αλλά υποστήριξαν το δικαίωμά του στην ελευθερία του λόγου, αναφέροντας ονομαστικά τους συντηρητικούς Μπεν Σαπίρο, Κάντας Όουενς, Τεντ Κρουζ και Ραντ Πολ, λέγοντας ότι «αξίζουν αναγνώριση» επειδή μίλησαν κατά της κυβέρνησης Τραμπ και του δικαιώματός του στην ελευθερία του λόγου.

Τζίμι Κίμελ: Τι είπε για Τσάρλι Κερκ και Ντόναλντ Τραμπ

Αναφορικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, είπε δακρύζοντας: «Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου να υποβαθμίσω τη δολοφονία ενός νεαρού άνδρα» και εξήγησε πως δεν ήταν ποτέ πρόθεσή του να κατηγορήσει κάποια συγκεκριμένη ομάδα.

Παράλληλα, τόνισε πως καταλαβαίνει τους ανθρώπους που θεώρησαν ότι τα σχόλιά του ήταν άκαιρα ενώ επιτέθηκε στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) και τον διορισμένο πρόεδρό της, από τον Ντόναλντ Τραμπ, Μπρένταν Καρ, που ζήτησε την απομάκρυνσή του.

«Ο Μπρένταν Καρ είναι το πιο ντροπιαστικό αυτοκίνητο που έχουν αγκαλιάσει οι Ρεπουμπλικάνοι», λέει, δείχνοντας μια φωτογραφία ενός Tesla Cybertruck με το όνομα του Τραμπ χαραγμένο.

Δήλωσε ότι ο Καρ ήταν κάποτε υποστηρικτής της ελευθερίας του λόγου αλλά τα δεδομένα έχουν αλλάξει όταν ήρθε η ώρα για την εκπομπή του την περασμένη εβδομάδα, ζητώντας ταυτόχρονα από τους θαυμαστές να μην εγκαταλείψουν την Disney.

Ο Τζίμι Κίμελ ευχαρίστησε την Disney που τον «καλωσόρισε» ξανά στον αέρα, με ένα αστείο, ανοίγοντας ένα διπλωμένο κομμάτι χαρτί που λέει ότι η Disney του ζήτησε να διαβάσει, με τίτλο «Πώς να επανενεργοποιήσετε τη συνδρομή σας στο Disney+». Υπενθυμίζεται πως την τελευταία εβδομάδα, πολλοί δημοσίευσαν στα social ότι ακυρώνουν τις συνδρομές τους στο Disney+ με τη λεζάντα «#boycottDisney» σε απάντηση στην αναβολή της εκπομπής του Κίμελ.

BREAKING: Jimmy Kimmel just made clear how important it is that we live in a country with free speech. To try and silence people we disagree with is downright un-American. pic.twitter.com/Go0OdNHOis — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) September 24, 2025

Αναφορικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε τον Αμερικανό πρόεδρο επειδή ζήτησε την απόλυση των συναδέλφων του, παρουσιαστών βραδινών εκπομπών, Τζίμι Φάλον και Σεθ Μέγιερς. «Ο ηγέτης μας τιμά τους ανθρώπους που χάνουν τα προς το ζην επειδή δεν αντέχει ένα αστείο», λέει.

Πρόσθεσε ότι η ανοιχτή υποστήριξη του Τραμπ για να χάσουν οι άνθρωποι τις δουλειές τους είναι «αντιαμερικανική» και «επικίνδυνη» ενώ επαίνεσε τη συγχώρεση της Έρικα Κερκ προς τον δολοφόνο του συζύγου της, με τον παρουσιαστή να προσπαθεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του. «Ήταν μια ανιδιοτελής πράξη χάριτος που με άγγιξε βαθιά» σχολίασε, ζητώντας από την Αμερική να πάρει ως παράδειγμα τα σχόλια της Έρικα Κερκ.

Τζίμι Κίμελ: Οι πρώτες αναρτήσεις στα social

Πριν επιστρέψει στην εκπομπή του και τους τηλεοπτικούς δέκτες, τόσο ο Τζίμι Κίμελ όσο και ο επίσημος λογαριασμός της εκπομπής του στα social έκαναν μερικές αναρτήσεις.

Ο Τζίμι Κίμελ δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram, στην οποία χαμογελάει δίπλα στον τηλεοπτικό συγγραφέα και ακτιβιστή Νόρμαν Λιρ. «Μου λείπει αυτός ο τύπος σήμερα», έγραψε ο Κίμελ για τον Λιρ, ο οποίος πέθανε το 2023.

Με πληροφορίες από BBC