Τζένιφερ Λόπεζ: Επιστρέφει στην παρουσίαση των American Music Awards

Η Τζένιφερ Λόπεζ επιστρέφει στα φετινά American Music Awards, με διπλό ρόλο.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η Τζένιφερ Λόπεζ μετά από δέκα χρόνια, αναλαμβάνει και πάλι την παρουσίαση των American Music Awards.

Η διάσημη Λατίνα σταρ ανέλαβε ξανά την παρουσίαση της απονομής των βραβείων, που θα πραγματοποιηθούν τον επόμενο μήνα. Υπενθυμίζεται πως είχε βρεθεί ξανά σε αυτή τη θέση το 2015.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε ξανά την Τζένιφερ Λόπεζ στην παρουσίαση των American Music Awards. Το απίστευτο ταλέντο και η ασύγκριτη σκηνική της παρουσία την καθιστούν ως την ιδανική οικοδέσποινα του σόου. Είναι σίγουρο ότι θα μεταφέρει τη μοναδική της ενέργεια στην επίσημη γιορτή της έναρξης του καλοκαιριού», δήλωσε ο Τζέι Πένσκε, (Jay Penske), διευθύνων σύμβουλος της Dick Clark Productions.

Η τελετή απονομής των βραβείων θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα από το δίκτυο CBS την Δευτέρα 26 Μαΐου, ανήμερα της Ημέρας Μνήμης των ΗΠΑ, ενώ θα είναι διαθέσιμη για streaming από το Paramount+.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τζένιφερ Λόπεζ μετρά περισσότερες από δέκα εντυπωσιακές εμφανίσεις στη σκηνή των διάσημων βραβείων, ενώ έχει αποσπάσει τρία AMA έχοντας καταγράψει πάνω από 80 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, 15 δισεκατομμύρια παγκόσμια streams και 18 δισεκατομμύρια προβολές μουσικών βίντεο, σύμφωνα με Deadline.

